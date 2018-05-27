HABER KIBRIS

Çağ Petrol sosyal medyada fark yaratıyor

Özbirim ailesinin yatırımları arasında yer alan ve Boğaz bölgesinde yer alan Çağ Petrol, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor.

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27/05/2018

Çağ Petrol sosyal medyada fark yaratıyor
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Sosyal medyayı en iyi kullanan işletmeler arasında yer alan Çağ Petrol, vatandaşlara, "hafta sonunu nerede geçirmelerini" önermesinin yanında, önerilen yerin ne kadar uzaklıkta olduğunu da duyuruyor.
Son duyurusunda Esentepe Halk Plajını öneren Çağ Petrol, hangi mesafeden, kaç litre yakıt hesaplamasını da yaptı.
Çağ Petrol vatandaşa şu duyuruyu yaptı:
Bu hafta sonunu keyifle geçirmeniz için Esentepe Halk Plajı’nı öneriyoruz.

Plajın bulunduğunuz yere mesafesini ve ortalama ne kadar yakıt harcayacağınızı da hesapladık <center><!-- <script async src= -->

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TAGS: Çağ Petrol, haber, kıbrıs, sosyal medya
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