Çağ Petrol sosyal medyada fark yaratıyor



Sosyal medyayı en iyi kullanan işletmeler arasında yer alan Çağ Petrol, vatandaşlara, "hafta sonunu nerede geçirmelerini" önermesinin yanında, önerilen yerin ne kadar uzaklıkta olduğunu da duyuruyor.

Son duyurusunda Esentepe Halk Plajını öneren Çağ Petrol, hangi mesafeden, kaç litre yakıt hesaplamasını da yaptı.

Çağ Petrol vatandaşa şu duyuruyu yaptı:

Bu hafta sonunu keyifle geçirmeniz için Esentepe Halk Plajı’nı öneriyoruz.



Plajın bulunduğunuz yere mesafesini ve ortalama ne kadar yakıt harcayacağınızı da hesapladık -->