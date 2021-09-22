ÇAĞ-SEN: Lİ-KOOP’ta Genel Kurula Gidilerek, Yönetim Kurulu Seçilmeli

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), örgütlü olduğu Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd.’de (Li-Koop) genel kurula gidilerek, “demokratik seçimlerle yönetim kurulu seçilmesinin önündeki mukayyit engelinin” kaldırılmasını istedi.

Çağ-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Selasiye, konuyla ilgili açıklamasında, Li-Koop’a atanan kayyumun, “yasa, hukuk tanımaz tutumunun devam ettiğini” savundu.

Li-Koop’a kayyum atanması ve yaşanan süreçleri anlatan Selasiye, burada referandumu kazanan sendikanın, Toplu İş Sözleşmesi ve Referandum Yasası’nın öngördüğü süre ve sistem gereğince Li-Koop işvereni, yönetim kurulunu ve/veta kayyumunu, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yazılı olarak davet ettiğini kaydetti.

İşveren tarafı olan kayyumun çağrıya uymadığını savunan Selasiye, bunun üzerine durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirdiklerini ve bunun üzerine bakanlığın, tarafları bugün saat 10.30’da Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nde, yazılı olarak toplantıya çağırdığını belirtti.

İşçi tarafı olan Çağ-Sen heyeti olarak öngörülen yer ve saatte toplantı yeri olan Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Toplantı Salonunda hazır olduklarını ifade eden Selasiye, Li-Koop Kayyumu Tijen Betoncu’nun da salonda hazır olduğunu, ancak Çağ-Sen heyetiyle toplu iş görüşmesi yapmadığını kaydetti.

Selasiye, Toplu İş Sözleşmesi yapılıp hayata geçinceye kadar örgütlü mücadelelerinin yasal zeminde devam edeceğini belirtti.

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22/09/2021 14:54