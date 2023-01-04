Çağ-Sen Li-Koop’ta mobbing uygulandığını savundu

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) Lefkoşa İktisat Kooperatifinde (Li-Koop), yasa dışı bir şekilde birilerinin işine son verilmeye çalışıldığını, Kurumda mobbing uygulandığını ileri sürdü.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Li-Koop’ta yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmeye göre işten çıkarma yetkisinin disiplin kurulunda olduğunu ancak 5 kişilik Li-Koop Yönetim Kurulunun 3 üyesinin kararıyla bir çalışanın görevine son verilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Son 4 yıldan beridir, özellikle de son bir yılda Li-Koop iş yerinde Çağ-Sen üyesi çalışanlara mobbing uygulandığını savunan Davulcu, “Bu durumu belgeleyerek Çalışma Bakanlığını bilgilendirdik. Çalışma Bakanlığı dönemin müsteşarı imzasıyla Li-Koop yönetimine yaptıklarının suç teşkil ettiğini belirten bir yazılı uyarı gönderdi. Buna karşın, Li-Koop’ta mobbing artarak devam etti. Bir iç murakıp diğeri muhasebe sorumlusu olmak üzere 2 çalışan peş peşe isten ayrılmak zorunda bırakıldı” dedi.

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04/01/2023 13:26