Çağ-Sen, zorunlu ücretli test kararını mahkemeye taşıdı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası Çağ-Sen, PCR ve Antijen testlerinin ücretli ve zorunlu yapılması kararıyla ilgili dava açtı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada "Sendikamız, emekçi kitlelerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması veya ortadan kaldırılması çabaları karşısındaki mücadelesine her platformda devam edecektir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu kararlarını alırken kararlarını; Kararlarını ve/veya işlemlerini kanuna dayandırmalı, Anayasa ve Yasalara aykırı olmayan kararlar üretmeli ve/veya işlemler yapmalıdır.

Dünyada ve ülkemizde var olduğu iddia edilen salgınla mücadele amacıyla “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi” adlı kurulun aldığı kararları dikkate alan Bakanlar Kurulu önceden ücretsiz olan PCR ve antijen testlerini zorunlu ve aşısız olan kişilere de ücretli hale getirmiştir.

Resmi gazetenin 1/09/2021 tarihin ve 193. Sayısında yayımlanan E.S. (K-I) 1202-2021 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararı olan, (Pozitif hastalar ve temaslı olanlara...otel karantinasında bulunması halinde aşı sürecini tamamlamayan kişilerin karantina masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır” kararın yargı süzgecinden geçirilmesi gereği olduğu kanaatimizle bugün Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduk. Sendikamız adına Avukat Seda Okgül ve Boysan Boyra tarafından hazırlanan dosya Sendika Başkanı Mehmet Davulcu tarafından yemin edilerek YİM mukayyitliğine verildi. Başvuruda ara emri de talep edildi.

Sendika olarak, Bakanlar Kurulu’nun bu kararlarının Anayasanın Başlangıç Kısmına, 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 45, 47., 48, 49., İyi İdare Yasasına, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğüne, Doğal Adalet ve Nisfet Hukuku İlkelerine, Yüksek Mahkeme Kararlarına, İdare Hukuku İlkelerine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Madde 1, İnsan haklarına saygı yükümlülüğü ve Madde 14 - Ayırımcılık yasağı başlıkları altında düzenlenen hak ve özgürlüklere aykırı olduğu kanaatindeyiz.

Sendikamız, emekçi kitlelerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması veya ortadan kaldırılması çabaları karşısındaki mücadelesine her platformda devam edecektir”.

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01/10/2021 13:43