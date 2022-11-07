Çağ-Sen’de başkanlığa yeniden Mehmet Davulcu seçildi

Çağ-Sen Genel Kurulu, başkanlık görevini yeni dönemde de Mehmet Davulcu’ya verdi.

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07/11/2022

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Çağ-Sen’de başkanlığa yeniden Mehmet Davulcu seçildi

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) Genel Kurulu, başkanlık görevini yeni dönemde de Mehmet Davulcu’ya verdi.

Çağ-Sen’den verilen bilgiye göre, önceki gün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) düzenlenen Genel Kurul'da sendika yetkili organları da belirlendi.

Sendika Başkanı Mehmet Davulcu Genel Kurula yaptığı konuşmada, Çağ-Sen üyelerini özel sektörde sendikalaşmanın yayılması için daha aktif görev üslenmeye çağırdı. Özel sektörde sendikalaşma oranının yüzde 1.5 civarında olduğunu belirten Çağ-Sen Başkanı Davulcu, bu oranın önemli bir kısmının Çağ-Sen üyesi olduğunu söyledi.

Çağ-Sen Başkanı, “İşçiler mal ve hizmet üretmezse sermaye sahiplerinin o ihtişamlı yaşamlarından eser kalmaz, kendi temel gereksinimlerini yapmaktan bile aciz kalırlar” dedi.

Genel Kurulda kurullara seçilen isimler ve görevlendirmeler şöyle:

Yönetim Kurulu:

Genel Sekreter                         : Erdinç Selasiye

Mali Sekreter                            : Verda Tözün

Kamu Sektörü Sekreteri         : Koral Mertler

Özel Sektör Sekreteri              : Ayşen Başar

Diş İlişkiler Sekreteri                : Zuhal Koreli

Sosyal İşler Sekreteri                : Melihat Saif

İnsan Hakları Sekreteri             : Sultan Miharbi

Örgütlenme Sekreteri               : Anıl Zaim

Yedek Üyeler                               : Hüseyin Denizgil, Özge Biçercioğlu, Gülçem Bayraktar

Disiplin Kurulu:

Başkan                                    : Ayşe Davulcu

Üye                                         : Ersin Hürdoğanoğlu

Üye                                         : Gönül Tulga

Yedek Üyeler                        : Ahmet Özdirenli, İbrahim Ada

Denetleme Kurulu :

Başkan                                   : Hüseyin Yalyalı .

Üye                                         : Burcu Solmazcan

Üye                                         : Halkan Bozat

07/11/2022 15:20
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TAGS: Çağ-Sen, başkan, Mehmet Davulcu,
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