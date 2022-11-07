Çağ-Sen’de başkanlığa yeniden Mehmet Davulcu seçildi
Çağ-Sen Genel Kurulu, başkanlık görevini yeni dönemde de Mehmet Davulcu’ya verdi.
07/11/2022
Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) Genel Kurulu, başkanlık görevini yeni dönemde de Mehmet Davulcu’ya verdi.
Çağ-Sen’den verilen bilgiye göre, önceki gün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) düzenlenen Genel Kurul'da sendika yetkili organları da belirlendi.
Sendika Başkanı Mehmet Davulcu Genel Kurula yaptığı konuşmada, Çağ-Sen üyelerini özel sektörde sendikalaşmanın yayılması için daha aktif görev üslenmeye çağırdı. Özel sektörde sendikalaşma oranının yüzde 1.5 civarında olduğunu belirten Çağ-Sen Başkanı Davulcu, bu oranın önemli bir kısmının Çağ-Sen üyesi olduğunu söyledi.
Çağ-Sen Başkanı, “İşçiler mal ve hizmet üretmezse sermaye sahiplerinin o ihtişamlı yaşamlarından eser kalmaz, kendi temel gereksinimlerini yapmaktan bile aciz kalırlar” dedi.
Genel Kurulda kurullara seçilen isimler ve görevlendirmeler şöyle:
Yönetim Kurulu:
Genel Sekreter : Erdinç Selasiye
Mali Sekreter : Verda Tözün
Kamu Sektörü Sekreteri : Koral Mertler
Özel Sektör Sekreteri : Ayşen Başar
Diş İlişkiler Sekreteri : Zuhal Koreli
Sosyal İşler Sekreteri : Melihat Saif
İnsan Hakları Sekreteri : Sultan Miharbi
Örgütlenme Sekreteri : Anıl Zaim
Yedek Üyeler : Hüseyin Denizgil, Özge Biçercioğlu, Gülçem Bayraktar
Disiplin Kurulu:
Başkan : Ayşe Davulcu
Üye : Ersin Hürdoğanoğlu
Üye : Gönül Tulga
Yedek Üyeler : Ahmet Özdirenli, İbrahim Ada
Denetleme Kurulu :
Başkan : Hüseyin Yalyalı .
Üye : Burcu Solmazcan
Üye : Halkan Bozat