Çağan Çerkez K.Kaymaklı yolunda

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27/12/2023

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Çağan Çerkez K.Kaymaklı yolunda

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve 8 puanla 14. sırada bulunan K.Kaymaklı'da Hasan Topaloğlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarında son aşamaya gelindi.
Gönyeli'den ayrılan Çağan Çerkez ve yardımcısı Mehmet Aşık ile görüşme gerçekleştiren Münür Özler başkanlığındaki Kaymaklı yönetimi teknik adamlarla büyük oranda anlaşma sağladı. Cihangir maçı sonrası anlaşmanın açıklanması bekleniyor.
K.Kaymaklı Cuma günkü ilk yarının son maçı olan Cihangir maçına teknik adamlar Salih Sakallı ve Hüseyin Adal ile çıkacak.

27/12/2023 18:10
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TAGS: Çağan Çerkez K.Kaymaklı yolunda
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