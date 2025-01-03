Çağan Çerkez’den Lefke’ye Veda: ''Görevimizi Onurla Tamamladık''

Lefke Teknik Direktörü Çağan Çerkez, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile görevinden ayrıldığını duyurdu. 2024-25 sezonunun ilk yarısında Lefke Takımı’nın ligi 5. sırada tamamladığını belirten Çerkez, sezon öncesi belirledikleri hedeflere ulaştıklarını ve bu başarıyı yaşamanın gururunu taşıdığını ifade etti.

Çerkez, yönetim ile yaptığı toplantı sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını belirtti. Teknik ekibiyle birlikte görevlerini yerine getirmenin ve Lefke’yi ligde ilk 5’e taşımış olmanın huzuru içinde olduğunu vurgulayan Çerkez, tüm oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

Ayrıca Fırat, Azmi ve Mahmut hocalara özel olarak teşekkür eden Çerkez, Lefke Başkanı Adnan ve yönetim kuruluna ikinci devrede başarılar diledi. Lefke takımının ikinci yarıda da aynı başarıyı devam ettirmesini temenni ettiğini ifade eden Çerkez'in bu açıklaması, Lefke taraftarları tarafından üzüntüyle karşılandı.

Çağan Çerkez'in başarılı teknik direktörlük kariyerine yeni bir takımda devam edip etmeyeceği merak konusu. Lefke'de ise yeni teknik direktör arayışı başladı.