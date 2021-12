Çağatay: Alınması gereken acil tedbirler var

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, piyasayı ucuzlatacak, halkın alım gücünü artıracak hamleler yapılması gerektiğini, kur sabitlemenin bunu sağlayacağını belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, yaşanan kriz nedeniyle en önemli gündem maddelerinin ekonomi olduğunu belirten Çağatay, katıldığı televizyon programında Halkın Partisi’nin seçime yönelik çalışmalarını, hassasiyetlerini anlatarak, umut olmak için çalıştıklarını ifade etti.

“Başta ekonomi olmak üzere ülkedeki aksaklıkları giderebilmemiz için 23 Ocak’ta halkımızdan destek bekliyoruz” diyen Çağatay, vatandaşın partilerin manifestolarına bakması gerektiğini, verdiği sözleri kimin yerine getireceğini iyi ayırt etmesi gerektiğini belirtti.

Sadece ülkede değil tüm dünyada pandeminin de etkisiyle çarkların durduğunu kaydeden Çağatay şöyle konuştu:

“Çarklar yeniden harekete geçmiş olsa da eski haline gelmiş değil. Temel gıda ürünlerimizin dünyadaki dolaşımını sağlayabilmiş değiliz. Büyük sıkıntılar var. Üretici ülkeler kendilerine yetecek olan temel gıda maddelerini muhafaza ediyor. Tedarik zinciri de bu nedenle sıkıntı yaşıyor. Pahalılaşma büyük bir problem oldu. Bunların üstüne Türk Lirası’nın değer kaybı ülkemizi daha da zora sokmuştur. Halkın Partisi olarak bu noktada alınması gereken acil tedbirler olduğunu düşünüyoruz. Genel Başkanımız Kudret Özersay da altı maddelik bir öncelik listesini paylaşmıştı. Bu altı maddenin ilki, ithal edilen temel gıda ürünleri ve temizlik ürünleri için gümrüklerde döviz kurunu sabitlemek. Piyasayı ucuzlatacak, halkın alım gücünü artıracak hamleler yapmamız gerekiyor. Kur sabitleme de bunu sağlayacaktır diye düşünüyoruz.”

“YERLİ ÜRETİMİ VERGİ İNDİRİMİ YAPARAK UCUZLATACAĞIZ”

2019 rakamlarına bakıldığında ihracatın 100 milyon Dolar, ithalatın ise 1 milyar 800 milyon civarında olduğunu aktaran Çağatay, ülkedeki ihracat ve ithalat arasındaki makasın geniş olduğunu söyledi.

KKTC’nin üreten bir ülke olmadığını, üretse de pazar bulamadığını ifade eden Çağatay, bunun büyük bir sıkıntı olduğunu kaydetti.

Çağatay, şu ifadeleri kullandı:

“Üretimi tekrar hatırlamamız lazım. Üretimden koptukça ithalat artıyor. A’dan Z’ye üretim yapılması gerektiğini söylemek gerçekçi olmayacaktır. Ancak sanayimizi güçlendirirken niş ürünlerimizi artırmalı, pazar bulmalıyız. Bu noktalarda, orta ve uzun vadeli planlarla kafa yormalıyız. Bizim önerdiğimiz bir diğer hamle ise, ülkeye giren tüm hammaddelerde vergi indirimi yaparak, yerli üretimi ucuzlatmaktır. Yerli üretimin girdilerinin ucuzlatılması gerekiyor. Sadece vergi indirimi yeterli değildir. Çünkü üreticimiz pahalı bir elektrik kullanıyor. KIBTEK şu an zor durumdadır. 800 milyon TL borcu bulunmaktadır. Elektriği üretecek daha ucuz bir yol bulmak mümkündür. Hem çevre temizliği için hem de yaklaşık yüzde 40 ucuzlama için doğalgaz bir çözüm olabilir. Halkın Partisi olarak üzerinde durduğumuz bir diğer konu çevre hassasiyetidir. Temiz enerji konusunda adanın yarısı Avrupa Birliği’nden destek görürken KKTC’nin görmemesi anlaşılır değildir. Aynı ekolojik bölgeden bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs eski sistemle elektrik üretirken ve hava kirlenirken Rum tarafının havasının temiz kalması söz konusu olamaz. AB’nin 2,5 milyar Dolar yeşil enerji üretimi için verdiği katkıdan Kuzey Kıbrıs’ın da pay alması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda Rum yönetimiyle kapsamlı ve kalıcı bir çözüm planı olmasa da birbirimizi tanımasak da iş birliği yapılmalıdır. Çevre de iş birliği yapılması gereken konuların başında geliyor.”

“HAYAT PAHALILIĞINI ALTI AYDAN KISA BİR SÜREDE MAAŞLARA YANSITACAĞIZ”

Kamuda maaşların enflasyona karşı erimemesi için yapılan hayat pahalılığı güncellemelerini altı aydan daha kısa bir sürede maaşlara yansıtmayı hedeflediklerini belirten Erek Çağatay, bunu yaparken de özel sektörü zora sokmayacaklarını anlattı. Vergi kaçaklarını engellemenin şart olduğunu ifade eden Çağatay, vergiyi düşürüp tabana yaymanın, kayıt dışılığı kaldırmanın birer çözüm olabileceğini anlattı ve “Bu yolla devletin geliri de çok yükselecektir” dedi.

“HALKA HER NOKTADA HİZMET ETMEK ÖNEMLİDİR, BU AMAÇTAN SAPILIRSA MEMLEKET SIKINTIYA GİRER”

1978- 1983 yılları arasında KKTC Başbakanı olan babası Mustafa Çağatay’ın her sözünün kulağında olduğunu ve onun yolundan gitmeye çalıştığını aktaran Erek Çağatay, babası gibi kendisinin de amacının halka hizmet olduğunu belirtti.

Çağatay, şu ifadelere yer verdi:

“Babam Kıbrıs Türk halkına hizmet etmeye çalıştı. ‘Benim esas mesleğim avukatlıktır, bir süre bu görevi yapıp mesleğime geri döneceğim’ derdi, öyle de yaptı. 1985 Anayasa referandumu sonrasında yapılan seçime katılmamıştı. Her noktada halka hizmet edilebileceğini savunurdu. Her sözü kulağımdadır, onun yolundan gitmeye çalışıyorum. Halka her noktada hizmet önemli. Ben de memur kökenli bir milletvekiliyim. Dışişleri Dairesi’nde birinci sekreterlik yaparken milletvekili oldum. Ben de orada da kutsal meclisimizin çatısı altında da görev yaparım. Halka hizmet için varız. Halkın Partisi’nin bütün vekilleri bu gaileyle çalışıyor. Politika yapmak halka hizmetin ta kendisidir. Bu noktadan sapıldığı takdirde memleket sıkıntıya girer. Bazı zamanlar bu sapmalar yaşandığı için de memleket şu an iyi bir noktada değildir”

HP Milletvekili Çağatay, siyasetin doğru bir raya oturtulması gerektiğini belirtti.

