Çağatay: Girne’deki gelişme plansız

HP Milletvekili Erek Çağatay, mecliste “Girne İmar Planı” konusunda konuştu.

Çağatay, Girne’deki gelişmenin plansız olduğunu, bunun da çeşitli sorunlar yarattığını söyleyerek, çok katlı binalar nedeniyle Girne Türk Mahallesi’nin turizm bölgesi olma özelliğine zarar verildiğini belirtti.

Plansızlıktan kaynaklanan atık su arıtma ve kanalizasyon sorunlarına işaret eden Çağatay, otellerin artırmasız bir şekilde atıklarını denize dökmesinin çevre felaketi yaratma riski taşıdığını söyledi.

Yeşil alan azlığı ve antik Girne Limanı’nın kötü durumuna işaret eden Çağatay, çarpık büyüme ve doldurulan dere yatakları ile kentin sorunlar içinde olduğunu kaydetti.

Erek Çağatay, diğer bölgelerde de aynı sorunlar yaşanmaması adına imar planlarının hızlı bir şekilde uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

23/12/2019 17:09