Çağatay: Hiçbir parti tek başına iktidar olamayacak…

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili ve milletvekili adayı Erek Çağatay, Halkın Partisi’nin 23 Ocak seçimlerinin ardından hükümette yer alacaklarını, güçlü ve uzun soluklu bir koalisyon hedeflediklerini, yerel seçimden sonra uzun süre seçim olmamasının bir avantaj olduğunu vurguladı.

Hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağını belirten Çağatay, “UBP tek başına iktidar olamaz, ülkede öyle bir hava yoktur” dedi.

Erek Çağatay, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Partimizin 6’ncı kuruluş yıldönümünü kutladık”

Pandemi döneminde seçim propaganda sürecini değerlendiren Çağatay, “Partinin 6’ncı kuruluş yıldönümünü düzenlenen etkinlikle kutladık ve adayları tanıttık. Pandemiden dolayı sıkı önlemler aldık. Herkesten test ve maske istedik. Tedbirle çerçevesinde coşkulu bir etkinlik oldu” dedi.

“Manifesto ve ekonomik tedbir paketi hazırladık”

Hükümete geldiklerinde vatandaştan kopmadıklarını ancak muhalefet olunca daha çok sokakta olduklarını ve vatandaşın sorunlarını dinlediklerini anlatan Çağatay, “Ekonomik yönden ülke iyi bir noktada değil. Alınacak tedbirler için manifesto hazırladık. Manifestoyu hazırlamadan önce de ekonomiyle ilgili 6 maddelik tedbir paketi yayınlamıştık” diye konuştu.

“Tek başına UBP iktidar olamaz”

“23 Ocak’ta iktidar olacağız” diyerek hükümette yer alacaklarına işaret eden Çağatay, “UBP tek başına iktidar olamaz, öyle bir hava yoktur. Seçimden sonra güçlü ve uzun soluklu bir koalisyon çıkabilir. Yerel seçimden sonra uzun süre seçim yoktur bu durum bir avantajdır” dedi.

“Önerilerimizin uygulanmasını istedik”

Asgari ücret artırılırken, işverenlere de destek verilmesi gerektiğini savunan Çağatay, “Ekonomik tedbir paketimizi ve manifestomuzu biz 23 Ocak’tan sonra iktidara geldiğimizde uyulacağız ancak hükümete ‘gelin şimdiden uygulayın’ dedik. Hükümetin herhangi bir tedbir almaya niyeti yok.” diye konuştu.

“7 ayda akaryakıta 9 zam yapıldı”

Zam yapılan akaryakıt ve tüp gaz tedarikinde sorun yaşandığını ifade eden Çağatay, “Paydaşlar bir araya gelmeli, yaşanan sorunlar dinlenmeli. 7 ayda akaryakıta 9 zam yapıldı. Zamlar engellenmedi ve akaryakıt arzı da yerine getirilmedi. Akaryakıt üzerinden devlet vergi topluyor ancak Başbakanın Rum plakalı araçlara akaryakıt satılmamasını istemesi ekonomik akılla bağdaşmıyor. Akaryakıt zammının engellenmesi için fiyat istikrar fonu devreye girmeliydi ancak fonun içi boşaltıldı” dedi.

“Hükümet ortağı olduğumuz dönemde sigorta görevi yaptık”

Ülkenin gelişmesi için diğer partilerin de gelişmesi ve zihniyetin dönüşmesi gerektiğini, hükümetteyken, hükümet ortağından şüphe duymamak, ihanete uğrama korkusu yağamamak gerektiğini belirten Çağatay, “Hükümetteyken gol yememek için adeta kaleci olduk. Bir seneden fazladır muhalefetteyiz. Halkımız hükümette olduğumuz dönemi kıyaslıyor. Halk bize ‘siz hükümetteyken kendimizi daha güvende hissediyorduk’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Pandemi başladığında vatandaşımızı ülkeye getirdik”

Pandemi başladığında ülkede ve dünyada bazı gelişmeler yaşanmadığını anlatan Çağatay, “Tüm dünyada Covid-19’un ne olduğu, nasıl mücadele edileceği pek bilinmiyordu. Aşı bulunmamıştı. Ülkemizde pandemi hastanesi yapılmamıştı. Yeterli miktarda solunum cihazı bile yoktu. Türkiye dışında uçuşların kapatıldığı dönemde yurtdışında mahsur kalan vatandaşları ülkeye getirdik. Dünya bilmediği bir pandemiyle savaşırken, biz de elimizden geleni yaptık. Yurt dışındaki diplomatlarımız, kriz döneminde çok çalıştı” şeklinde konuştu

“Yurtdışındaki temsilcilikler kazanılmış kalelerdir”

Yurtdışındaki temsilciliklere çok para harcandığı ve gereksiz olduğu için kapatılması gerektiğiyle ilgili bazı çevrelerin iddialarda bulunmasını değerlendiren Çağatay, “Yurtdışındaki temsilcilikler kazanılmış kalelerdir, bunlar geri verilmemelidir. Orada antetli kağıtlarla resmi kurumlarla yazışmalar yapılıyor. Konsolosluk işlemleri yapılıyor. Sağlık ve eğitim konularında vatandaşa yardım yapılıyor. Yurtdışındaki diplomatlar çok para kazanmıyor, o ülkedeki şartlarda kıt kanaat geçiniyor. Ülke bütçesinde Dışişleri Bakanlığının yüzde bir pay ayrılıyor. Bu çok yetersiz bir miktardır. Diplomatlarımız fedakârlıkla çalışıyor” dedi.

“Ticari ateşeler ile ticaret geliştirilebilir”

Siyaset iyi olursa yurtdışındaki temsilcilerin ekonomik anlamda da ülkeye katkı sağlayabileceğini savunan Çağatay, “Ticari ateşeler ile ticaret geliştirilebilir. Ülkede üretilenlere yurtdışında pazar bulunabilir” şeklinde konuştu.

“Reel sektör ön plana çıkarılacak”

Ülkede ithalat ile ihracat dengesinde ithalatın ağır bastığı büyük fark olduğunu, bu açığın turizm ve yükseköğrenimle hizmet sektörleri üzerinden karşılanmaya çalışıldığını aktaran Çağatay, “HP’nin programlarında reel sektörün ön plana çıkarılması var. Reel sektör güçlü olursa istihdam artar. Devletin üzerinden istihdam yükü alınmalı. Eskiden geçici memur vardı şimdi geçici işçi var. Kamu hizmeti üzerinden devlete ihtiyaç olan yerlere sınavla istihdam yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“HP’li müşavir yoktur”

Kamu reformu yapılarak, siyasilerin istihdamlar üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılacağını dile getiren Çağatay, “Hükümete gelince müşavirliği kaldırdık. Müşavir olunmasının önüne geçtik. Ülkemizde HP’li müşavir yoktur. Bu yasayı geçirmeseydik 300 tane daha müşavir ordusu yaratılacaktı. İşlerin, projelerin yürümesi, devlette istikrar olması içi müdürler de değişmemeli. Siyasilerin iki dudağı arasında kalmaması amacıyla müdürlerin değiştirilmemesi için yasal düzenleme yapılmalı” dedi.

“E- devlet bürokrasiyi ortadan kaldıracak”

Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin öneminin arttığını vurgulayan Çağatay, “E- devlet yaygınlaşmalı. Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’nda seyrüseferin online ödenmesini sağladık. İçişleri Bakanlığında da bu konuda adımlar attık. İnternet üzerinden randevu alınmasını sağladık. E- devlet bürokrasiyi ve kayıt dışılığı ortadan kaldıracak. Vatandaş boşa vakit harcamayacak. Kâğıt israfı olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Kayıt dışı ekonomi yüzde 70’in üzerine çıktı”

Kayıt dışı ekonomiden de bahseden Çağatay, “Kayıt dışı ekonomi yüzde 70’in üzerine çıktı. Mevcut sistem kayıt dışılığa itiyor. Devlet parasını toplayamıyor. E- devlete geçmek kayıt dışılığı önleyecek. Vatandaşa vergi iadesi yapılarak, kredi kartıyla ödemeler teşvik edilerek, toplanan vergiler artırılabilir. Vergiler düşürülerek, gelirler artabilir. Vergilerin toplanmasında denetim yapılmalı ve caydırıcı cezalar uygulanmalı” şeklinde konuştu.

“Kamu ve özel işbirliğinde Telekomünikasyon Dairesi geliştirilecek”

E- devlete geçmek için altyapıların da geliştirilmesi gerektiğini savunan Çağatay, “İnternette 5G’ye geçmemiz ve fiberoptikin yaygınlaşması gerekirken, ülkede haleden eski teknoloji 3G kullanılıyor. Kamu ve özel işbirliğinde Telekomünikasyon Dairesi geliştirilecek” dedi.

“KIB-TEK borçlanıyor yatırım yapılmıyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) hakkında da konuşan Çağatay, “KIB-TEK stratejik bir noktadır. Sağlıklı bir hale gelmesi için adım atılmalı. KIB-TEK ürettiğinin çok altında satış yapıyor. Arada büyük fark var. Zam yapmadılar ve kurum zarara uğratılıyor. Biz hükümetteyken devlet dairelerinin kullandığı elektriğin fiyatını artırmış vatandaşa zammı yansıtmamıştık. Kurum yüksek faizlerle borçlanıyor. Yatırım da yapılmıyor” şeklinde konuştu.

“Yeşil enerjiyle ilgili AB’den katkı alınmalı”

Ülkede üretilen elektriğin çevre kirliliği yarattığına da değinen Çağatay, “Avrupa Birliği, Rum tarafına yeşil enerjiye geçmesi için 2.5 milyar Euro için katkı yapıyor. Bu sürece bizim de dahil edilmemiz gerekir. Ara bölgede yapılan siyasi partilerin toplantısında HP temsilcilerimizin girişimleriyle bu öneri sonuç bildirgesine girdi. Cumhurbaşkanlığının da bu konuda inisiyatif üstlenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“En sağlıklı çözüm işbirliği modelidir”

Kıbrıs sorunundan da bahseden Çağatay, “Kapsamlı çözüm masası kurulamıyor. HP olarak, federasyonu, konfederasyonu, iki devletli çözümü reddetmiyoruz. ‘En sağlıklı çözüm işbirliği modelidir’ diyoruz. İki halkın işbirliği artırılmalı. İşbirlikleri, halkları yakınlaştırır ve birbirine bağımlı hale getirir. Bu işbirlikleri federasyonun, konfederasyonun veya iki devletli çözümün önünü açar” diye konuştu.

“İngiltere ile Türkiye üzerinden ticaret yapılabilir”

Avrupa Birliği’nden çıkan İngiltere ile ticaret yapılabilmesi konusuna da değinen Çağatay, “1974-1994 yılları arasında ihracat yaptığımız İngiltere, AB’den çıktıktan sonra ilk ticari anlaşmayı Türkiye ile yaptı. Arka kapıdan İngiltere’ye girebiliriz” dedi.

“Maraş konusunda fetih zihniyeti ile hareket edilmemeli”

Kapalı Maraş konusuna da değinen Çağatay, “Maraş konusunda fetih zihniyeti ile hareket edilmemeli. Uluslararası hukuk, Taşınmaz Mal Komisyonu ve insan hakları üzerinden hareket edilmeli” ifadelerini kullandı.

“Halk sandıklara sahip çıksın”

Halkın sandıklara sahip çıkması gerektiğini savunan Çağatay, “Demokrasi için oy verin. Şikâyet ettiklerinizi değiştirecek kişilere oy verin” şeklinde konuştu.

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08/01/2022 12:23