Çağatay, itfaiyenin sorunlarına dikkat çekti…

HP Girne Milletvekili Erek Çağatay, yüksek binalarda yangın çıkması durumunda itfaiyenin 15 kata kadar etkili şekilde müdahale edebileceğini, daha yüksek binalara hazırlıklı olmadığını, alet ve gereçlerin yeterli olmadığını anlattı.

Çağatay, itfaiyenin araç gereç yanında itfaiyecilerin malzemelerinde de eksiklik bulunduğunu, ayrıca personel eksikliği de yaşandığını söyledi. Çağatay, yüksek binalar yapılırken itfaiyenin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti, ayrıca yüksek binalarda uzmanların uyarılarına önem verilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Çağatay’a yanıt veren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bugüne kadar altyapı konusunda itfaiyeye tam anlamıyla gerekli yatırım ve desteğin verilemediğini belirtti ve “keşke” dememek için gerekli yatırımların yapılmasının önemine işaret etti.

Oğuz, bütçe içinde bir iyileştirme ve yıllara göre planlama yapılması gerektiğini ifade ederek, bu konuda duyarlı olacaklarını ve gerekli düzenlemeyi yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Meclis’te güncel konuşmaların ardından yazılı sorular ve cevaplar bölümüne geçildi ve ardından toplantı tamamlandı.

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07/01/2021 18:15