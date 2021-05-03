Çağatay: Karantina sürecim tamamlandı

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03/05/2021

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Çağatay: Karantina sürecim tamamlandı

Koronavirüse yakalanan Halkın Partisi milletvekili Erek Çağatay, kendisine ve ailesine yapılan PCR testinin negatif çıktığını açıkladı.

PCR testinin negatif çıkması sonucu karantina süresinin de tamamlandığını kaydeden Çağatay, "Bu süre boyunca bizleri yalnız bırakmayarak arayan, soran, mesaj atan, ilgi ve alakasını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Erek Çağatay’ın açıklaması şöyle:

Covid-19 pozitif olduktan  sonra bugün benim, eşimin ve iki oğlumuzun ikinci pcr test sonucu negatif olarak gelmiş ve Denizkızı Oteli'ndeki karantina süremiz tamamlanmıştır.  Pandemi Hastanesi'ndeki tetkik ve muayenelerimizi,  Otel'deki tedavimizi titizlikle yapan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Ayrıca, 2 haftalık süre zarfında kendimizi evimizdeymiş  gibi  hissettiren Denizkızı Oteli'nin yönetici ve çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Bu vesileyle hastalıklarla mücadele etmekte olan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Bu süre boyunca bizleri yalnız bırakmayarak arayan, soran, mesaj atan, ilgi ve alakasını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir haftalık ev izolasyonu sonrası her zamanki gibi maske-mesafe-hijyen kurallarına  uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz.

Sevgilerimizle, sağlıklı günler dileriz.

03/05/2021 21:47
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TAGS: EREK ÇAĞATAY, hp, haberkibris, COVİD-19, çağatay covid-19’u yendi,
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