Çağatay: Meclise giren arkadaşlarıma yeni dönemde de başarılar dilerim

Halkı Partisi eski Girne milletvekili Erek Çağatay, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri’ni değerlendirdi seçilen vekillere başarılar diledi.

4 yıl boyunca dolu dolu bir milletvekilliği süreci yaşadığından söz eden Erek Çağatay “Sade bir vatandaş olarak bundan sonra da bu topraklar için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Erek Çağatay’ın açıklaması şöyle:

4 yıl önce, sadece halka ve ülkeye daha iyi hizmet edebilmek amacıyla aday oldum ve meclise girdim. Halkın Partisi milletvekili olarak 4 yıl boyunca hem meclis genel kurulunda, hem komitelerde, hem yurt dışı temsiliyetlerde, hem de sokakta bu doğrultuda hareket etmeye çalıştım.

Bir yandan halkın meşru talepleri için sesini duyurmak, diğer yandan da bu ülkenin daha yaşanılır bir yer olması için Halkın Partisi’nin tüm fertleriyle birlikte çaba harcadık. Bu süreçte memleketimin dört bir yanında o çok güzel, her şeyin en iyisini hak eden insanlarını tanıdım.

Bu süreçteki en büyük kazanımım da sanırım budur.

Pazar günkü oylama sonucunda yeniden seçilmedim. Demokrasilerde halkın tercihlerine saygı duymak, gerekli sonuçları çıkarmak boynumuzun borcudur.

Meclise yeniden giren arkadaşlarıma yeni dönemde de başarılar dilerim. Milletvekili olarak geçirdiğim yoğun 4 yıl ile seçim kampanyası boyunca en büyük fedakarlığı yapan ailem başta olmak üzere, mücadele arkadaşlarıma, bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim.

Sade bir vatandaş olarak bundan sonra da varlığımın temeli olan bu topraklar için çalışmaya, daha güzel bir gelecek için elimden geldiğince çaba harcamaya devam edeceğim. Herkese sağlık ve esenlik dilerim...”

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25/01/2022 21:06