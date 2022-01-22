Çağatay: Siyasetteki en büyük rehberim Mustafa Çağatay

Halkın Partisi (HP) Girne milletvekili Erek Çağatay, seçime artık çok kısa bir zamanın kaldığını belirterek, halkın sandıkta sağduyuyla doğru kararı vereceğine ve tercihini ilkeli siyasetten yana kullanacağına inandığını söyledi.

Çağatay, Halkın Partisi olarak, geçmiş hükümet dönemlerinden de deneyim kazanarak ve dersler çıkararak yeni bir süreçten geçtiklerini, iyi bir kadro ile seçime hazırlandıklarını aktardı.

Halkın partisinin emeğin hakkını gözetirken, girişimciliği özendiren bir politika izleyeceğini kaydeden Erek Çağatay, ekonomik ve sosyal gelişmenin hakça bir düzen içinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Bilişim teknolojisindeki gelişmelerin özel sektörde ve kamuda yeniden yapılanmayı zorunlu kıldığını kaydeden Çağatay, bu sürecin doğru yönetilmesi halinde hem verimliliğin artacağını hem de yönetimde açıklık ve şeffaflığın sağlanabileceğini ifade etti.

KKTC’nin Türkiye dışında tanınmayan bir ülke olsa da, dünyadaki baş döndürücü değişimi görmezden gelemeyeceğini kaydeden Erek Çağatay, “üniversite-özel sektör-kamu” işbirliği modelinin hayata geçirilmesinin bu değişime ivme kazandıracağını kaydetti.

Yaşanan ekonomik krizin ve kaynak sıkıntısının, kamu kaynaklarının yeniden masaya yatırılarak, bireysel değil toplumsal çıkarlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çağatay, “kaynaklarımızı yanlış yerlere aktarmak gibi bir lüksümüz yoktur” dedi. Çağatay, kaynakların doğru kullanılmasının yanı sıra, Maliye’nin gelirlerini artıracak adımların da zaman kaybetmeden hayata geçirileceğini ifade etti.

KKTC’nin sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirmesi gerektiğini de kaydeden Çağatay, ülkenin geleceği olan gençlere hem iş kurma, hem istihdam hem de ev sahibi olmaları konularında en somut destek planının yine Halkın Partisi’ne ait olduğunu belirtti.

Babası Mustafa Çağatay’ın öğütleri ve ilkelerinin kendisinin siyasetteki en büyük rehberi olduğunu vurgulayan Erek Çağatay, iyi bir devlet yönetiminin olmazsa olmazlarından birinin yolsuzluk ve usulsüzlüklere geçit verilmemesi olduğunu kaydetti. Çağatay, Atatürk ilkeleri ve laiklikten taviz vermeden, adil bir düzenin yerleşmesi için mücadele edeceklerini ve seçmenden bunun için destek istediklerini söyledi.

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22/01/2022 16:03