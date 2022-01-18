Çağatay: Tarım sektörünün sorunları daha fazla göz ardı edilemez

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay, ülkede gıda güvenliği sorunu olduğunu, sorunun uygulanacak tarım, hayvancılık ve gıda sanayiine yönelik politikalarla giderilebileceğini söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Çağatay, tarımla ilgili değerlendirmesinde pandemi döneminde tarımsal üretimde çeşitliliğin, verimliliğin ve bu alanda kendi kendine yeterliliğin öneminin daha net şekilde ortaya çıktığını belirtti.

Erek Çağatay, tarım, hayvancılık ve gıda sanayiinin uygulanan günübirlik ya da yanlış politikalar nedeniyle arzu edilen noktada olunmadığını kaydetti.

Ülkede pandemiye ilişkin ilk kapanmanın yaşandığı, çok sayıda öğrenci ve işçinin adadan ayrıldığı dönemde, süt bolluğu yaşandığını ve bu süte Türkiye’de pazar arandığını anımsatan Çağatay, öğrencilerin ve işçilerin ülkeye döndüğü, hayatın normalleştiği dönemde ise market raflarında süt gibi temel bir üründe dahi sıkıntı ortaya çıktığını hatırlattı.

Ülkede birçok tarımsal ürünün “katma değer yüksek, raf ömrü uzun” işlenmiş ya da donmuş tarım ürününe dönüştürülemediğini söyleyen Çağatay, “Eğer bu sağlanabilirse hem üretici, hem de gıda sanayii, kısaca ülke ekonomisi kazançlı çıkacak” dedi.

“TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI DAHA FAZLA GÖZ ARDI EDİLEMEZ”

KKTC gibi küçük bir ada ülkesinde her ürüne duyulan ihtiyacın aylık veya günlük bazda hesaplanabileceğini, özellikle ülkede üretilen temel gıda ürünlerinde buna göre bir üretim planlaması yapılabileceğini söyleyen Çağatay, ithalat ve ihracatın da bu planlamaya göre şekilleneceğini kaydetti.

Erek Çağatay, hem temel gıda ürünlerinde kıtlık veya ani fiyat artışları yaşanmaması, hem de üreticinin korunması için tarım sektöründeki bu planlamanın hayati önemde olduğunu belirtti.

Çağatay, “Halka ve buraya gelen turiste yurt dışından ithal ettiğiniz gıda ürünleri sunacaksanız, kazandığınızın büyük bölümünü dönüp yurt dışına vereceksiniz demektir” şeklinde konuştu.

Tarım sektörünün ve sektörde çalışanların sorunlarına ivedilikle eğilmek gerektiğini söyleyen Çağatay, “Tarım sektöründe planlı kalkınma, bir yandan köylerdeki kalkınmayı da sağlayacak, şehirlere yığılmayı önleyecek ve kırsal bölgelerde yaşayan, bu topraklara kök salmış insanlarımızın refaha kavuşmasını sağlayacaktır” dedi.

Çağatay, Halkın Partisi’nin tarım sektöründe planlı kalkınma için üreticilerle istişare içinde hareket edeceğini belirterek, “Tarım sektörünün sorunları daha fazla göz ardı edilemez” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2022 17:41