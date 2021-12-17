Çağatay: Uluslararası Katkı Almanın Değerlendirilip Zorlanması Gerekir

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, insanların gelirlerinin enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini belirterek, önerilerini sıraladı.

Çağatay, maaş ayarlamasının ve eşel mobil uygulamasının daha sık yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Erek Çağatay, BRT’de yayınlanan bir programa konuk oldu.

HP’nin ekonomik önerilerinin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesinin önemini belirten Çağatay, kamu reformu ve vergi reformunun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede üretimin sıkıntılı bir noktada, ithalat rakamlarının ihracat rakamlarına göre çok daha yüksek olduğunu ifade eden Çağatay, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi için gerçekçi politikalar ve ortak akla ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“BURADA KAZANAN YOK, HERKES KAYBEDİYOR”

Ekonomik krizle şu anda farklı bir varoluş mücadelesi göstermek gerektiğini dile getiren Çağatay, “Burada kazanan yok, herkes kaybediyor. Birileri çok daha fazla eziliyor. Düşük gelirliler ezim ezim eziliyor. Büyük işletme sahipleri de büyük şekilde kaybedeceğini görmelidir” diye konuştu.

Hükümetin başını kumdan çıkarması gerektiğini savunan Çağatay, temel gıda, temizlik malzemeleri ve çocuk bezi gibi ürünler için gümrüklerde döviz kuru sabitlemesi, ülkeye giren hammaddelerin ucuzlatılması, temel gıda ürünlerine navlun gibi vergiler eklenmeyerek, çıplak fiyat üzerinden vergi alınması ve bunun rafa yansımasının denetlenmesi gibi önerilerde bulunduklarını söyledi.

Hızlıca vergi adaleti uygulaması gerektiğini ifade eden Çağatay, vergi reformunu hayata geçirip, vergi dilimleri düşürülüp, vergiyi toplamak için de denetlemenin yapılması gerektiğini kaydetti.

“KURUMSALLAŞMA ŞART”

Erek Çağatay, “Çarkları döndürmek için devlette kurumsallaşma şarttır. Kamu reformu, vergi reform şarttır” şeklinde konuştu.

“Kayıt dışı ekonomi yüzde 70’i bulmuş durumdadır. Bu kabul edilir bir rakam olamaz. Kayıt altındaki ekonominin üzerinde fersah fersah kayıt dışı ekonomimiz vardır” diyen Çağatay, vergi oranları düşürüldüğünde, insanların da daha rahat vergilerini ödemelerinin sağlanacağını dile getirdi.

Bir diğer önemli noktanın da eşel mobil sistemi olduğuna değinen Çağatay, eşel mobilin daha sık değerlendirilip, enflasyona karşı gelirleri ezdirmemek gerektiğini, bu noktada maaş ayarlamasının sık yapılması, asgari ücrette bir an önce güncellemeye gidilmesi ve özel sektörde işverene prim desteği verilmesinin şart olduğunu söyledi.

“ULUSLARARASI KATKI ALMANIN DEĞERLENDİRİLİP ZORLANMASI GEREKİR”

Erek Çağatay, pandeminin ülkenin lokomotif sektörü olan turizmi vurması yanında, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle ülke ekonomisinin ciddi derecede etkilendiğini, bu konunun Türkiye makamlarıyla oturulup görüşülmesi gerektiğini söyledi. Çağatay, taahhüt edilen kredi ve hibelerin verilmesi anlamında Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım talep etmek gerektiğini de ifade etti.

Çağatay şunları kaydetti:

“KKTC ne yazık ki tanınmış bir devlet değil. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınıyor. Tanınmamışlık bizi uluslararası finans kuruluşlarına ulaşmakta engelliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi noktalara ulaşmamız sorunludur. Ama biz diplomasi seferberliği düzenleyerek burada haklılığımızı ortaya koyabiliriz”

HP Milletvekili Çağatay, uluslararası katkı almanın da değerlendirilip zorlanması gerektiğini belirtti.

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17/12/2021 10:27