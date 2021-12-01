Çağdal: 95 oktan kurşunsuz benzin kısa sürede bitecek

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, petrol istasyonlarındaki akaryakıt sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı.

Levent Çağdal Euro diesel ve 98 oktan kurşunsuz benzinin birçok petrol istasyonunda bittiğini açıkladı.

Levent Çağdal, 95 oktan kurşunsuz benzininde kısa bir süre içinde biteceğine dikkat çekerek, “Akaryakıt tedariğinin 2 şirkette de aksaması ve ürün bulunamaması kabul edilemez... Hükümet sorunlara acilen çözüm bulmalı” ifadelerini kullandı

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01/12/2021 12:50