Çağdal:Bir gemi daha gelmesiyle yakıt sorunu çözülecek

Çağdal, yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacağını açıkladı.

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02/12/2021

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Çağdal:Bir gemi daha gelmesiyle yakıt sorunu çözülecek

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacağını açıkladı.

 Çağdal,  birçok istasyonda yakıtın bittiğini ancak yakıt gemisinin geldiğini ve boşaltıma başlandığını, yarın sabah itibarıyla yakıtın petrol istasyonlarına dağıtımına başlanacağını söyledi.

TAK’a açıklama yapan Çağdal, yarın öğlene kadar yakıtın benzin istasyonlarına dağıtılmış olacağını belirtti .

Çağdal, cumartesi günü bir geminin daha gelmesiyle yakıt stokuyla ilgili sorunun ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

02/12/2021 14:36
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TAGS: çağdal, yakıt, kriz, gemi, kktc,
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