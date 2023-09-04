Çağdan: Yüzüm güldü, günlerden sonra. Bu sefer mutluluktan ağlıyorum

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04/09/2023

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Çağdan: Yüzüm güldü, günlerden sonra. Bu sefer mutluluktan ağlıyorum

Karaoğlanoğlu bölgesinde 10 yıldır evlerinde ve bahçelerinde yaşayan ve kimliği belirsiz kişilerce çalınan Bob isimli kedi bulundu.

Girne'de ikamet eden Seda Günsoy Çağdan adlı kişi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tam 5 gündür canla başla, sabah akşam onu aradık. Hiç tanımadığım, hiç bilmedigim kişiler bile benimle birlikte bana o kadar yardımcı oldular ki. Hayatımda uzun zamandan sonra ilk kez tek yürek oldugumuzu hissettim. Yardım eden, yardımcı olan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime ablalarıma,  aileme,  tanıdığım, tanımadığım herkese ne kadar teşekkür etsem az. Birlik olduk, sesimizi duyurduk. Yüzüm güldü, günlerden sonra. Bu sefer mutluluktan ağlıyorum. En büyük teşekkürüm de Murat Bayram, ne kadar teşekkür etsem azdır” ifadelerine yer verdi.

 

04/09/2023 20:22
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TAGS: Çağdan: Yüzüm güldü, günlerden sonra. Bu sefer mutluluktan ağlıyorum
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