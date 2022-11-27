Çağdaş Drama Derneği’nden 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü Bildirgesi

Çağdaş Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü dolayısıyla bildirge yayımladı.

Dernek Başkanı Ebru Ervandar tarafından yayımlanan bildirgede, her geçen gün eğitim, sosyal yaşam, teknoloji ve kültürel hayatın değişikliğe uğradığını ve karmaşıklaştığını belirterek, bugünün geleneksel, ezberci, sorgulamayan eğitim sistemiyle beklenilen bu hızlı değişiklikle başa çıkmanın imkansız olduğunu kaydetti.

Bu noktada ortaya çıkan “Eğitimde Drama” yönteminin geniş kapsamlı bir öğrenme sağlayan, yaşayarak öğreten, öğrendiğini sorgulatan, kalıplara kıran, çağdaş eğitim sistemiyle bütünleşmeyi sağlayan bir sistem olduğunun vurgulandığı bildirgede, bu sistemle topluma ve farklılıklara saygı duyan, farklılıklara, düşünen, üreten ve yaratan, hızlı problem çözebilen, yeniliklere açık bireylerin yetiştirilebileceği ifade edildi.

“Yaratıcı Drama Atölyeleri’ne dramın birleştirici gücüne inanan gençlerin ve farklı alanlardaki öğretmenlerin dünyalı olabilmek ve dünyalı nesiller yaratmak adına 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü’nü kutlamaya davet edildiği bildirgede, “Her yaş grubu katılımcılarımızla birlikte zincirleri kırarak çemberi genişletmek ümidiyle, Dünya Yaratıcı Drama Günümüz kutlu olsun” denildi.

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27/11/2022 12:21