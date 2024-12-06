Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Tünay, Bakü Temsilcisi Büyükelçi Turganer'i ziyaret etti

Türk Dünyası Kültür ve Sanat Hizmet Ödülü almak için Bakü’de bulunan Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ile Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer'i ziyaret etti.

Çağdaş Müzik Derneği’nden (ÇMD) verilen bilgiye göre, görüşmede 2025 yılında yapılacak kültür-sanat projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.