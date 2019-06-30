Çağdaş Müzik Derneği, KKTC’yi Çanakkale’de temsil edecek

Çağdaş Müzik Derneği, 2-7 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecek olan “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” katılarak KKTC’yi temsil edecek.

Festivale bu yıl “Türk Müziği” dalında 3 Koro davet edilirken, KKTC’yi temsilen Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu 39 kişilik bir kafileyle festivalde yer alacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 11 ülkenin katılacağı festivalde Türkiye, KKTC, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Romanya, Moldovya’dan 44 koro ile toplam 1500 kişi performans sergileyecek.

5 yıldır düzenlenmekte olan festivalde salon ve açık hava konserleri gerçekleştirilecek.

Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu salon konserini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kongre Merkezi ve açık hava konserini Morabbin Park’ta 4 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirecek.

Seminer, panel, konser ve çoksesli koroların yarışmalarıyla gerçekleştirilecek olan festivalin koordinatörlüğünü müzik öğretmeni, akademisyen ve koro şefi Mete Gökçe yapıyor.