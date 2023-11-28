Çağdaş Müzik Derneği Korosu, Görme Engelli Erkay Yıldız İçin Unutulmaz Bir Konser Verdi

Çağdaş Müzik Derneği korosu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde dün gece Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, görme engelli dernek üyesi Erkay Yıldız için konser verdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, konser duyurusundan kısa bir süre sonra tüm biletlerin tükendiği ve bağışların hala devam ettiği projenin mimarı, dernek başkanı ve koro şefi Ersin Tünay, katkı koyan herkese minnettar olduklarını, ameliyat ve tedavi masraflarını karşılayabilecekleri maddi güce ulaştıklarını belirtti.

Tünay, “Mazi Kalbimde Bir Yaradır“ adlı konserden elde edilen bilet gelirleri ve yapılan bağışların miktarının birkaç gün içinde net bir şekilde, derneğin sosyal medya sayfalarından paylaşılacağını, tedaviler süresince de sorumlulukları gereği takibini yaparak, tüm halkı peyderpey bilgilendireceklerini ifade etti.

Başta TRT sanatçısı Ayşe Ekiz olmak üzere, şef Ersin Tünay yönetimindeki saz sanatçıları ile Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu sanatseverlerle buluştu.