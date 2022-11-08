Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, 1.Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali’ne katıldı

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08/11/2022

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Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, 1.Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali’ne katıldı

 İskenderun Belediyesi katkıları ve ev sahipliğinde, 4 – 6 Kasım tarihlerinde İskenderun’da düzenlenen 1.Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali ile TÜMFED 1.Beste Yarışması Finali’nde ülkemizi temsil eden Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu yurda döndü.

Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) yönetim kurulu ile festival komitesi üyesi, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay yönetiminde, 45 kişilik koroyla festivale katıldı. 5 Kasım günü sahne alan koronun solistlerinden Burcu Cavdaro "Mağusa Limanı" adlı türküyü seslendirdi.

 

Çağdaş Müzik Derneği başkanı ile yönetim kurulu üyeleri İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İskenderun Belediyesi Musiki Derneği’ne teşekkür ederek, plaket takdim etti.  

08/11/2022 12:28
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TAGS: Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, 1.Uluslararası Türk Müziği Korolar
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