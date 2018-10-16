Çağdaş Müzik Derneği Yeni Yönetimi Belirlendi

Çağdaş Müzik Derneği, dün yapılan genel kurulunda yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini belirledi.

Birçok kültür-sanat projesi ile sosyal sorumluluk projesine imza atan, KKTC’nin yanı sıra Ankara, Londra, Çorlu, Kosova, Bakü ve Antalya’da konserler veren derneğin yeni yönetim kurulu şöyle:

“Başkan Ersin Tünay; Asbaşkan Hatice Gazi; Yazman Kadriye Karaoğlan; Sayman Salahi Başaran, faal üyeler İnsel Topal, Ayşe Göktaş ve Utku Altınkalem. Yedek üyeler Nilay Pınardan ve Zalihe Müderris.”

Denetleme Kurulu, Ayşegül Taşpınar (başkan), Sevinç Kandusever (üye), Fatma Aytaç (üye), Ayda Tuna (yedek üye); Disiplin Kurulu, Şerife Gürtekin (başkan), Tijen Zeybek (üye), Hasan Bolat (üye) ve Zehra Çomunoğlu’ndan (yedek üye) oluştu.