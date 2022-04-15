Çağdaş Müzik Derneği’nden anlamlı ziyaret

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15/04/2022

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Çağdaş Müzik Derneği’nden anlamlı ziyaret

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve üyeleri Dünya Sanat Günü çerçevesinde sanatçı, yazar İlkay Adalı’yı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında İlkay Adalı’yı plaket taktimi yapıldı.

Çağdaş Müzik Derneği’nden yapılan açıklamada “Ülkemizde sadece bir basın açıklaması yapılan gün gibi hissettirilen Dünya Sanat Günü’nde hem farkındalık yaratmak hem de hayattayken sanatçılarımıza değer vermek gerektiği düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Devletimizin sanata ve sanatçıya daha fazla değer verip desteklediği günlere olan özlemimizle, ülkemizde sanatıyla gönüllerde taht kuran değerli büyüğümüz, kıymetli sanatçımız İlkay Adalı başta olmak üzere, tüm sanat camiasının gününü kutlar esenlikler dileriz” ifadelerine yer verildi.

15/04/2022 19:17
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