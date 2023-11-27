Çağdaş Müzik Derneği’nden muhteşem bir konser daha

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dernek üyesi Erkay Yıldız’ın, vatani görevini yaparken, talihsiz bir olay sonucunda görme yetisini kaybetmesinden dolayı ameliyat ve tedavi masraflarına destek olmak için “Mazi Kalbimde Bir Yaradır” adlı konser düzenlendi

Konser biletlerinin, halkın göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı tükendiği kaydedilen açıklamada, destek veren herkese minnettar olunduğu belirtildi.

Açıklamada, konserin, 27 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, dernek başkanı ve koro şefi Ersin Tünay yönetiminde gerçekleştirildi

TRT ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı saz sanatçıları ile Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu’nun sahne alacağı konserde, TRT İstanbul Radyosu solistlerinden Ayşe Ekiz’in de konuk sanatçı olarak yer aldı