Çağdaş Müzik Derneği’nin yeni yönetimi belirlendi

Ülkemizin önde gelen müzik topluluklarından Çağdaş Müzik Derneği pandemi sebebiyle gecikmeli olarak gerçekleştirdiği genel kurulu ile yeni yönetimini belirledi.

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15/06/2021

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Çağdaş Müzik Derneği’nin yeni yönetimi belirlendi

Ülkemizin önde gelen müzik topluluklarından Çağdaş Müzik Derneği pandemi sebebiyle gecikmeli olarak gerçekleştirdiği genel kurulu ile yeni yönetimini belirledi. Dün akşam gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçimlerle yeni yönetim kurulu da belirlendi. Bşkan Ersin Tünay yeniden dernek başkanı seçilirken yönetim şu isimlerden oluştu: Hatice Gazi, Kadriye Karaoğlan, Mehmet Hafızoğlu, İnsel Topal, Ayşe Göktaş, Nilay Pınardan. Yedek Üyeler ise Ufuk Soykut ve Mine Bahçeci’den oluştu. Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu: Şerife Gürtekin, Ayşe Hançer, Hasan Bolat, Yedek Üye: Kezban Kanlı. Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu: Ayşegül Taşpınar, Ceyda Özsağıroğlu, Fazilet Bakıroğlu. Yedek Üye Ayda Tuna.

15/06/2021 10:21
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TAGS: Çağdaş Müzik Derneğ, Ersin Tünay
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