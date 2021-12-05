Çağdaşlar Korosu büyüledi…

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği bünyesindeki Çağdaşlar Korosu yine coştu coşturdu.

Çağdaşlar Korosu geçtiğimiz akşam saat 19.30’da KÜKOM’da şehirler şarkılarda buluştu.

Kadiköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Hülya Narsap eşliğindeki Ayışığı Korosu Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nin davetlisi olarak ülkemize geldi.

Ayışığı Korosu, Çağdaşlar Korosu ile ortak konser vermek üzere sahneye çıkan ilk koro oldu.

Koro Şefleri Aynur Durukan yönetiminde seslendirdikleri İstanbul şarkılarına izleyenler hep bir ağızdan eşlik ederken kostümleri de göz doldurdu.

Ardından sahneye çıkan Çağdaşlar Korosu Koro Şefleri Mete Mutlu Balkıs yönetiminde Kıbrıs şarkılarıyla zevkli ve coşkulu saatleri pekiştirdi. Her iki koro da onar şarkı söyleyip şarkı şöleni sundular.

Kültür Sanat etkinliklerine yenisini ekleyen ve konuk koroya memnun edici ev sahipliği yapan Çağdaşlar Korosu yeni bir başarıya imza attılar.

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05/12/2021 14:37