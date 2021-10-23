Çağdaşlar Korosu Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'ne katıldı
23/10/2021
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Mardin’de gerçekleşen 3.Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'ne KKTC’yi temsilen katıldı. Dün gece sahne alıp seslendirdikleri parçalarla hem sanat müziğinin hakkını hem de Şefleri Mete Mutlu Balkıs’ın emeklerine aldıkları alkışlarla karşılık veren Çağdaşlar Korosu gururumuz oldu.
11 koronun ve 345 koristin katıldığı festival Mardin’e coşku ve canlılık getirdi. KKTC’nin bu kadar büyük ve başarılı organizasyonda yer alması hem toplumumuz hem de Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nin sevinç kaynağı olurken, pandemi döneminde risk alıp festivale katılmaları taktire şayan oldu. Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, “24 Ekim 2021 Pazar günü adaya dönecek olan Çağdaşlar Korosunu ve şeflerini tebrik eder nice temsiliyetlerde görmeyi bekleriz. Başarılar Çağdaşlar!”ifadelerini kullandı.
Festival organizatörleri :
Hicran Temur
Süleyman Tarman
Koro Şefi: Mete Mutlu Balkıs
Koro elemanları:
1-Hayriye Tokyay
2-Nuray Olcaytuğ
3-Filiz Nihat
4-Nurcan Menekşeli
5-Hasibe Abatay
6-Elmas Menekşeli
7-Feza Kılgın
8-Esra Kanatlı
9-Fatma Alikor
10-Gülseren Özekici
11-Hamide Kale
12-Mehmet Ali Oğuzhan
13-Nidai Yıldız
14-Muharrem Sonatlı
15-Raviya Arcanlı
16-Şengül Ateşkan
17-Serda Koygun
18-Zehra Can
19-Tulin Elagöz
20-Gülcan Saydam
21-Beyhan Saydam