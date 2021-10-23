Çağdaşlar Korosu Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'ne katıldı

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Mardin’de gerçekleşen 3.Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'ne KKTC’yi temsilen katıldı. Dün gece sahne alıp seslendirdikleri parçalarla hem sanat müziğinin hakkını hem de Şefleri Mete Mutlu Balkıs’ın emeklerine aldıkları alkışlarla karşılık veren Çağdaşlar Korosu gururumuz oldu.

11 koronun ve 345 koristin katıldığı festival Mardin’e coşku ve canlılık getirdi. KKTC’nin bu kadar büyük ve başarılı organizasyonda yer alması hem toplumumuz hem de Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nin sevinç kaynağı olurken, pandemi döneminde risk alıp festivale katılmaları taktire şayan oldu. Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, “24 Ekim 2021 Pazar günü adaya dönecek olan Çağdaşlar Korosunu ve şeflerini tebrik eder nice temsiliyetlerde görmeyi bekleriz. Başarılar Çağdaşlar!”ifadelerini kullandı.

Festival organizatörleri :

Hicran Temur

Süleyman Tarman

Koro Şefi: Mete Mutlu Balkıs

Koro elemanları:

1-Hayriye Tokyay

2-Nuray Olcaytuğ

3-Filiz Nihat

4-Nurcan Menekşeli

5-Hasibe Abatay

6-Elmas Menekşeli

7-Feza Kılgın

8-Esra Kanatlı

9-Fatma Alikor

10-Gülseren Özekici

11-Hamide Kale

12-Mehmet Ali Oğuzhan

13-Nidai Yıldız

14-Muharrem Sonatlı

15-Raviya Arcanlı

16-Şengül Ateşkan

17-Serda Koygun

18-Zehra Can

19-Tulin Elagöz

20-Gülcan Saydam

21-Beyhan Saydam

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23/10/2021 12:12