Çağdaşlar Korosu Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'ne katılıyor

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Çağdaşlar Korosu 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Mardin’de gerçekleşecek olan Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'ne katılıyor. Haziran 2016 ‘da dernek bünyesinde kurulan Çağdaşlar Korosu sosyal ve kültürel bir etkinlik olarak ilgi görmüş, Antalya ve Bursa’nın yanısıra yurtiçinde de konserler vermişti. “Yeşilçam Şarkıları” konsepti altında 2019 yılında verdikleri konserle, kazançlarını özel eğitim gören çocuklara bağışladılar. Çağdaşlar Korosu bu davranışları ile büyük taktir ve başarı kazanıp yollarına emin adımlarla devam etmektedirler. Dernek Başkanı Hayriye Tokyay'ın verdiği bilgiye göre, derneğin bünyesinde faaliyet gösteren Çağdaşlar Korosu'nu Birlik ve Beraberliği sosyal alana da taşımak ve Kıbrıs kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş şarkılarını da gelecek nesillere kazandırmak amacıyla yetişkinler korosu yanında, 2 yıldır, "Çağdaşlar Çocuk Korosunu" da faaliyete geçirmelerinin gurur ve onurunu yaşadıklarını bildirdi.

Çağdaşlar Korosu Koro şefleri Sn, Mete Mutlu Balkıs’la büyük bir heyecan ve istekle çalışmalarına devam ederken, katılacakları korolar festivalinde KKTC’yi temsil etmenin sevincini yaşıyorlar.

30 kişilik ekiple 20 Ekim günü Mardin’e hareket edecek olup 24 Ekim ‘de adaya dönecek olan Çağdaşlar Korusu’na başarılar diliyoruz.

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15/10/2021 14:49