Çağdaşlar ve Dragos ortak konseri coşturdu

Adından bir çok alanda yapmış olduğu sosyal ve kültürel çalışmalarla söz ettiren, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği yine sosyal aktivite çalışmalara bir yenisini ekledi.

Derneğe bağlı "Çağdaşlar Korosu" ve İstanbul'dan gelen kardeş dernek, Dragos Musuki Derneği'nin İstanbul Kültürler Korosu birlikte ortak konser verdiler. Misafir sanatçı, Asu Maralman'ın da yer aldığı konser dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleşti.

Öncelikle 2 koronun ayrı ayrı sahne aldıkları "Unutulmayan Şarkılar" temalı konsere halkın beğenisine sunuldu. Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay ve Kıbrıs kökenli olan Dragos Musuki Derneği Başkanı Serdar Taştanoğlu, konser sonunda yaptıkları açıklamada, ileriki dönemde iki kardeş koronun birlikte dış ülkelerde de ortak projelerde buluşacaklarını belirttiler.

Ülkemizin değerli müzik adamı ve aynı zamanda Çağdaşlar Korosu şefi Oskay Hoca yönetiminde bu konserin ardından yeni proje çalışmalarına devam ediliyor. Ses sanatçımız, Asu Maralman "55. Sanat Yılı" konserler dizisine Çağdaşlar ailesi'nin davetiyle başlangıç yaptığını ve burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.