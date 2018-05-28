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Cage Club’dan efsane açılış

Cage Wonderland, "Golden Era" sloganı ile cumartesi akşamı kapılarını konuklarına açarken, Girne'de yer yerinden oynadı

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28/05/2018

Cage Club’dan efsane açılış
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 Cage Wonderland, "Golden Era" sloganı ile cumartesi akşamı kapılarını konuklarına açarken, Girne'de yer yerinden oynadı.

Son yılların en kalabalık açılışlarından birine imza atan Cage Club, binlerce kişiye en iyi hizmet ve eğlenceyi yaşattı.

  Ülkemizin başarılı DJ'leri J&B ve Barış Pulat'ın yanı sıra ülkemizde tatilde bulunan Umut Özsoy ile Magic Potion'ın kabin başına geçtiği gecede konuklar gecenin geç saatlerine kadar dans ederek stres attı.

 Haftanın üç gücü (Çarşamba-Cuma ve Cumartesi) hizmet verecek olan Cage Wonderland'ta yaz boyunca bir birinden yıldız isimler kabin başında performans sergileyecek.

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