Cage'te izdiham yaşandı

Yoğun katılımın olduğu gecelerde konuklar gecenin geç saatlerine kadar dans edip, muhteşem Wonderland abiansının tadını çıkardı.

Dans ve havai fişek gösterilerinin büyüsüne kapılan eğlenceseverler, ülkemizin başarılı DJ'i Barış Pulat, genç yetenek Canberk Demirci (J&B) ve Jenia'nın çaldığı parçalara dans ederek eşlik etti.

Dopdolu hafta

Rus dünya müziğinin ödüllü DJ ve prodüktörlerinden Denis Agamirov, 6 Haziran Çarşamba akşamı Wonderland sahnesinde olacak.

Bu yıl DJ Mag Top100 listesine 64 numaradan giriş yapan muhteşem ikili Lucas & Steve Tomorrowland, Amsterdam Music Festival, Ultra Miami ana sahnelerinden sonra 8 Haziran Cuma akşamı Cage Wonderland sahnesinde performans sergileyecek. Robert Falcon'da çalacağı setlerle geceye renk katacak.

Dünyaca ünlü moda markası Guess, yaza Kıbrıs'ın dünyaca ünlü mekanı Cage Wonderland'ta merhaba diyor. 9 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleşecek ve başarılı prodüktör JENIA da performans sergileyeceği Guess Summer Party, yine çok konuşulacak.