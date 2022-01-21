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Çağın: Mecliste kadınların sesi olacağım!

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21/01/2022

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Çağın: Mecliste kadınların sesi olacağım!

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili adayı Doç. Dr. Münevver Çağın, yayınladığı seçim videosunda neden milletvekili adayı olduğunu anlattı, seçilmesi halinde mecliste kadınların sesi olacağını söyledi.

Ülkemizin aydınlık geleceği için gerekli olan cesur politikaların üretilmesi için aday olduğunun altını çizen Çağın, birikim ve tecrübelerini meclise taşıyarak gençlerin ülkemizde kök salmalarını sağlayacak adımların atılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Doç. Dr. Münevver Çağın’ın yayınladığı video şöyle:

21/01/2022 19:07
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TAGS: Münevver Çağın, haberkibris,
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