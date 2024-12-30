Çağıner: 2025, Ülkemizi Güzelleştirmek İçin Son Fırsat

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, 2025 yılına yaklaşırken kritik bir uyarıda bulundu. Çağıner, 2025'in herhangi bir yıl değil, ülkenin geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Zorlukları Azaltmak Sadece Bizim Elimizde Değil"

Çağıner, 2025 yılının birçok açıdan daha zorlayıcı geçeceğini belirterek, bu zorlukların yalnızca ülke içindeki gelişmelerden değil, uluslararası dinamiklerden de kaynaklanacağını vurguladı. "Bu süreç, yalnızca bizim elimizde olmayan etkilerle şekillenecek ve gelecekteki dönemlere de sonuçlar doğuracak," dedi.

"Kıbrıs Sorunu Çözülmezse Ada Sonsuza Kadar Bölünür"

Kıbrıs sorununda akılcı ve sürdürülebilir bir çözüm için ortak niyetin ortaya konması gerektiğini söyleyen Çağıner, aksi halde adanın geri dönülemez şekilde bölüneceğini belirtti. Çağıner, Rum yönetiminin akıl dışı dış politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Basında sözde federasyon söylemleri yer alırken, uygulamada bölgesel çıkarların uydusu olma girişimleri, adayı daha da uzaklaştırmaktadır. Rum yönetimi, kalıcı bölünme politikasıyla bizi kendi başımızın çaresine bakma zorunluluğuna itmiştir."

"Statükodan Vazgeçmek Zorundayız"

Çağıner, iç çekişmelerin, verimsizliğin ve statükocu yaklaşımların bir an önce terk edilmesi gerektiğini belirterek, ülkenin geleceği için akılcı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu küçük ve güzel vatanı korumak ve yönetmek bizim elimizde. 2025, herhangi bir yıl olmayacak; ülkemizi güzelleştirmek için son fırsatımız olacak." dedi.