Çağıner, Başbakana seslendi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bugün itibarı ile elektrik fiyatlarına yansıyan zamların sonrasında ülkede turizmi bitirmek üzere olduğunu ifade etti.

Çağıner, yaptığı paylaşımda Pandemi, savaş ve pahalılığın turizmi bitirmek üzere olduğunu ifade ederek sezona girerken hem iki yıllık pandemi etkisini hem savaşın olası etkilerini hem de pahalılığı sektörün taşımasının imkansız olduğunu belirtti.

Çağıner, “Sayın Başbakan sıcak para diyor eldeki kuş teldeki kuş misali. Önce elinizde olan gelir getiren sektöre sahip çıkın elinizdekinden olmayınız” dedi.

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01/03/2022 14:19