Çağıner: Bu vatan bizim, sahip çıkacağız

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), 35. Olağan Genel Kurulu tamamladı.

Başkan yeniden Dimağ Çağıner seçildi.

Dimağ Çağıner sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, “Bu vatan bizim, sahip çıkacağız” ifadelerine yer verdi.

Çağıner’in paylaşımı şöyle:

Bugün KITOB un 35. Olağan Genel Kurulunu başarı ile gerçekleştirdik. Yeni yönetim kurulumuz ile hayırlısı ile yola çıktık. Tecrübeli yönetim kurulumuzun içine gençleri ve bize yeni vizyon katacak arkadaşlarımızı da kattık. Daha dinamiğiz daha arzuluyuz. Sektörümüze ve halkımıza hizmet etmek için ilk günkü gibi heyecanlıyız. İrademizi ve gayretimizi ortaya koyarak güzel işler başaracağımızdan şüphemiz yok. Tek yapmamız gereken inanmak ve çalışmak. Karşımıza çıkacak olan engelleri çelik gibi sabır ile çözmeye çalışacağız. Bu süreçte en büyük gücümüz inadımız olacaktır. Bu vatan bizim ve sahip çıkacağız. John Aziz Kent Kent başkanımıza, merhum Ünal Çağıner e merhum Erdem Oskar a ve hayatta olan ve olmayan duayen sektör temsilcilerimize sözümüz vardır. Allah utandırmasın.