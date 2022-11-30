Çağıner: Lokomotif sektörsek sorunlarımıza çare üretilmeli

KITOB 32. Olağan Genel Kurulu bugün Acapulco Hotel’de gerçekleştirildi. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra bazı milletvekili. Turizm Bakanlığı Müsteşarı, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı. Genel Kurulda önce başkanlık divanı oluşturuldu. Mehmet Kıral başkanlığında divanın oluşması sonrasında Genel Kurula hitap eden KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, girdi maliyetlerini azaltmak için projeler üretilmesi gerektiğini söyledi. “Girdi maliyetleri düşürülmeden rekabet edemeyiz. Yüksek enflasyon ve yüksek girdi maliyetleri, sektörde yatırım imkanlarını olumsuz etkilemektedir” diyen Dimağ Çağıner, ulaşımda yaşanan sorunların aşılmasının ülke turizmi açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Hükümetten talepleri olduğunu vurgulayan Çağıner, sektörde vergiden muaf bir şekilde tadilat ve yatırım yapılması için hükümetten talepte bulunduklarını ancak geri dönüş almadıklarını söyledi.Ülkenin lokomotifi olan turizm sektörünün yaşadığı sorunlara karşı gereken ilginin gösterilmediğini anlatan Çağıner, “Reklam ve tanıtım yok. Kaynak var ama bunları doğru yönetmek lazım. Somut adımlar atarak turizme gereken destek verilirse bundan ülke ekonomisi kazanır” diye konuştu.

Turizmin yerli sanayiye çok büyük katkısı olduğunun altını çizen Dimağ Çağıner, hükümetin sektörden gelen çağrılara cevap vermesi gerektiğini, sıkıntılara ses ve cevap vermesi gerektiğini söyledi. Çağıner, sektör içerisinden “zaten kimse bizi dinlemiyor” görüşünün yükseldiğini bunun da hem sektör hem de bakanlık için iyi olmadığını söyledi.

Çağıner, sadece Turizm Bakanlığı değil tüm bakanların turizm sektörünün sorunlarının çözülmesi için elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, paydaşların nasıl işbirliği yapabileceğinin de konuşulması gerektiğini belirtti.

Ekonomik Örgütler Platformu çatısı altında yapılan çalışmalarla yerli üretimin turizmdeki etkisinin ortaya çıkarıldığını belirten Çağıner, yerli istihdam noktasında da algının aksine yerli istihdamın ne kadar fazla olduğunun sayılardan anlaşılacağını söyledi.

Çağıner: “Yeni uçak şirketi sektör temsilcileriyle istişare edilmeli”

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Yeni uçak şirketi konusu sektör temsilcileri ile istişare edilerek ele alınmalıdır. Yeni uçak şirketi kurulacağı, yeni uçak seferleri olacağı konuşuluyor ama kimse bizimle bunları istişare etmiyor. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Hükümetin bu konuda daha dikkatli olarak sektör temsilcileri ile birlikte hareket etmesi gerekir” diye konuşan Çağıner, ülke turizminin Larnaka’ya bağlılığından kurtulması için sefer sayısının artırılması gerektiği bunun da turizm temsilcileri ile birlikte planlanması gerektiğini söyledi.

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30/11/2022 11:19