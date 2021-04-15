Çağıner: Daha geniş ve kapsamlı açılım için kriterler belirlenmeli

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Günaydın Haber Kıbrıs programında bugün başlayan kapalı turizm sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Çağıner, dünyada ilk kez yapılacak olan güvenli turizm olarak adlandırılan kapalı turizmin bugün başladığını söyledi.

Dimağ Çağıner, bugün başlayan bu açılımın turizm için yeterli olmadığını, turizm için daha geniş ve kapsamlı açılıma gidilebilmesi için kriterler ve süreçlerin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çağıner, yurtdışından haftada 4 uçağın gelmesinin planlandığını belirterek, bu hafta 3 uçağın 400-450 civarında turist getireceğini dile getirdi.

KITOB Başkanı Çağıner, ilk etapta uygulamaya girmeyi kabul eden ve kriterleri yerine getirebilen 6 otelin olduğunu ve otel başına ortalama 30 oda düştüğünü kaydetti.

Otel içindeki kumarhanelerin açık olacağını anlatan Çağıner, kumarhaneye oteldeki turistlerin dışında kimsenin giremeyeceğini vurguladı.

Çağıner, turizm ve sağlık bakanlığında uygulanacak kurallar ve denetimlerle ilgili taahhütler imzalandığını kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacağını aktardı.

Çağıner, Turizm ve Sağlık Bakanlıklarının konuyla ilgili titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Çağıner, ülkeye turist gelmesinin ve otelde konaklamalarının katı kurallara bağlandığına işaret ederek uygulanacak sistemi anlattı.

İşte uygulanacak kurallar:

Türkiye’den gelecek yolcular, PCR testi yaptıracak ve çıkış yapacakları havaalanında gösterecek.

Telefona Turkcell’in hazırladığı ‘Güvende Kal’ uygulaması indirilecek.

Ercan’a geldiklerinde pasaport kontrolünden önce PCR test kontrolü yapılacak ardından Hızlı Antijen Testi yapılacak.

Sonuçlar geldikten sonra negatif olanlara havaalnındaki görevli tarafından gideceği otele göre bileklik takılacak.

Negatif olan hızlı antijen test sonucunu pasaport kontrolünde gösterecek yolcular alandan çıkış yaparak gideceği otele ulaşmak üzere transfer aracındaki barkodu telefona okutarak binecek.

Transfer aracı yol üzerinde durmadan doğrudan otele gidecek. Bu araç içerisindeki barkod üzerinden kontrol edilecek.

Turistler otele girdikten sonra ülkeden ayrılana dek dışarıya çıkamayacak.

Çalışanlar, otelde ve lojmanlarda kalacak. Dışarıya çıkamayacak. Lojmanlara otelde çalışan görevliler dışında dışarıdan kimse giremeyecek.

Çalışanlara haftada 1 PCR testi yapılacak.

Oteller, giriş çıkışlarla ilgili güvenlik önlemini alacak.

Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Turkcell ve Otelciler Birliği tarafından oteller, turistler, çalışanlar ve lojmanlar denetlenecek.

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15/04/2021 10:45