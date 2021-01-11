Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizm sektörü temsilcilerine haksız salıdırlar olduğunu, turizm sektör temsilcileri tarafından karantinasız girişlerle ilgili hükümete baskı yapıldığı konusunda kamuoyu oluştuğunu belirterek, “Sağlık sisteminin iyileştirilmeden turizmin başlatılmasını hiçbir zaman kabul etmedik” dedi

Pandemi başladığından beri maddi manevi her konuda sağlık bakanlığının ve diğer yetkililerin yanında olduklarını belirten Dimağ Çağıner, isteklerinin sağlık ve ekonominin birlikte götürülmesi olduğunu söyledi.

Turizm sektörü içinde bulunan oteller, kumarhaneler, rehberler, acenteler, kiralık araç işletmeleri ve taşımacıların ekonomik olarak zor durumda olduğunu vurgulayan Çağıner, “Turizm sektörü ekonomik olarak çöktü. Öldük ağlayanımız yok” dedi.

Çağıner, “Devlet, sadece vergi toplayıp, meclis kurmayla olmaz. Devlet olmak aynı zamanda özel sektörün de sorunlarını görmektir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Pandemi başladığından beri yardım ediyoruz”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, pandemi başladığından beri sağlık bakanlığı ve diğer yetkililerin yanında olduklarını belirterek, maddi ve manevi olarak her konuda otelciler birliği olarak yardım ettiklerini ancak son 1-2 aydan beridir Sağlık Bakanının davranışlarını anlamalarının mümkün olmadığını söyledi.

“Sağlık iyileştirilmeden turizmin başlatılmasını hiçbir zaman istemedik”

Turizm sektör temsilcileri tarafından karantinasız girişlerle ilgili hükümete baskı yapıldığı konusunda oluşan kamuoyu hakkında değerlendirmelerde bulunan Çağıner, “Ekonominin çarklarının dönmesi için başbakan, maliye bakanı ve turizm bakanı, ülkede turizmin başlatılması gerektiğini söylüyor. Sağlık sisteminin iyileştirilmeden turizmin başlatılmasını hiçbir zaman kabul etmedik” dedi.

“Sağlık ve ekonomi beraber götürülmeli”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları hükümetin vatandaşla aynı anda öğrenmesini eleştiren Çağıner, sağlık ve ekonominin beraber götürülmesi gerektiğini söyledi.

“Her şeyin faturası Ali Pilli’yi çıkarılmamalı”

Güney Kıbrıs’ın kapanma kararı alırken ekonomik paketi de açıkladığına dikkat çeken Çağıner, “Sağlığı yönetirken ekonomi de yönetilmeli. Sağlık Bakanı ikisini aynı anda yönetemez. Her şeyin faturası Ali Pilli’ye çıkarılmamalı” diye konuştu.

“Sağlık bakanı yalnız kaldı”

Sağlık Bakanının arkasında hükümetin olmamasından dolayı ortada kaldığına işaret eden Çağıner, “Sağlık Bakanı Ali Pilli süreci yalnız götürüyor ve kendini kahraman olarak görmeye başladı. Ali Pilli, sağlık bakanıdır ancak ortada kimse yok diye diğer konularda da gelen eleştirileri başbakan gibi yanıtlıyor” dedi.

“Hastaneyi denetleyemeyen, dışarısını nasıl denetleyecek”

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, alınmayan tedbirlerden dolayı koronavirüs vakaları görüldüğünü ve yoğun bakımda bulunan hastaların hayatını kaybettiğini anlatan Çağıner, “Bu konuda denetim ve soruşturma yapılmadı. Hastaneyi denetleyemeyen soruşturma açamayanlar, dışarısını nasıl denetleyecek ?” diye sordu.

“Turizmin denetimli bir şekilde başlatılmasını istedik”

Çağıner, turizmin yeniden başlatılması ve özellikle yılbaşı için kapalı turist grupları için 3 günlük karantinasız girişlere izin verilmesi konusunda önerilerde bulunduklarını ancak önerilerin kabul edilmediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Daha önce 3 günlük karantinasız gelişlerin iptali sonrasında biz ilgilerle görüşmeleri kesmedik. Turizmin denetimli bir şekilde başlatılmasını istedik. Kapalı turist grupları, PCR ile ülkeye gelecek ve tekrar PCR testi yapılacaktı. Turistler, hızlı test sonuçları çıkana kadar otelde bekleyecekti. Otellere dışardan içeriye kimse alınmayacaktı. Turistler yanında çalışanların da dışarıya çıkışına izin verilmeyecekti. Sonuç olarak turistler çift PCR ile otele geleceklerdi ve dışarıya çıkmayacakları için pozitif olsalar bile kontrolü kolay olacaktı. Bu öneri olumlu karşılandı ancak bu konuda olumlu bir karar çıkmadı. Günün sonunda kumarhaneleri açık bırakarak akşam sokağa çıkma yasağı getirdiler.”

“Kumarhane çalışanları ile vatandaş karşı karşıya getirdiler”

Dimağ Çağıner, sokağa çıkma yasağı getirip akşam 21:00’den sonra dükkanların kapatılması konusunda karar alınmasıyla kumarhane çalışanları ile vatandaşın karşı karşıya getirildiğini ve kumarhane çalışanlarının ötekileştirildiğini belirtti. Çağıner, hükümetin imtiyaz ücretlerini alabilmek için kumarhanelerin açık kalmasının istendiğini dile getirdi.

“Maliye bu sürecin neresindedir?”

Otel ve kumarhanelerin hem kapalı olmasını hem de vergi ile imtiyazların ve çalışanlarını bir tamam ödenmesi istendiğini anlatan Çağıner, “Salgın konusunda alınacak kararlar Sağlık Üst Kurulu’na devredildi ancak ekonomi düşünülmedi. Maliye bu sürecin neresindedir?” ifadelerini kullandı.

“70 otel kapandı”

Otelciler Birliği’ne 115 kayıtlı otel olduğunu ve son alınan bilgiye göre 70 otelin kapandığını ifade eden Çağıner, “Kumarhanesi olan büyük otellerin yanında küçük tesisler de var. Çok sayıda insan buradan geçimini sağlıyor. Küçük işletmelere hibe programı uygulandı, ancak bunlar yeterli değil,

aralık ayına ait yardımlar halen verilemedi” dedi.

“Devlet sadece vergi toplayıp, meclis kurmayla olmaz”

Pandemi bitiyorken, uluslararası alanda rekabeti yüksek olan turizm sektöründe büyük ve küçük otel işletmelerinin nasıl devreye gireceğinin konuşulması gerektiğine dikkat çeken Çağıner, “Devlet sadece vergi toplayıp, meclis kurmayla olmaz. Devlet olmak aynı zamanda özel sektörün de sorunlarını görmektir” diye konuştu.

“Turizm sektörü öldü ağlayanımız yok”

Turizm sektörü içinde bulunan otel, kumarhane, rehberler, acenteler, kiralık araç işletmeleri ve taşımacıların ekonomik olarak zor durumda olduğuna vurgu yapan Çağıner, “Turizm sektörü ekonomik olarak çöktü. Öldük ağlayanımız yok. Ekonomik sıkıntıları dile getirdiğimizde en fazla eleştiriyi bizler alıyoruz” dedi.

“Herkes turizmden bir şekilde etkileniyor”

Turizme sahip çıkılmamasından dolayı ülkede turizmin benimsenmediği ortaya çıktığını anlatan Çağıner, “Halbuki turizmin ülkeye 1 milyar dolar getirisi var. Çiftçi, sanayici, tüccar ve hayvancılar turizmin olmamasından dolayı olumsuz etkilendi. Her evde doğrudan veya dolaylı turizme hizmet eden biri vardır. Üreticilerin yanında tedarikçilerde bir şekilde turizmden geçiniyor” ifadelerini kullandı.

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11/01/2021 19:49