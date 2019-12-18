Çağıner: Ekonomik kriz otelleri kötü etkiledi

Kıbrıs Gazetesi'ne konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bu yılki ekonomik kriz ve döviz krizinin otelleri kötü yönde etkilediğini söyledi. Çağıner, “2018’deki turist sayısına göre daha iyi durumda olmamıza rağmen maalesef istenen rakama yine ulaşamadık” dedi. Çağıner, 2020 yılı için hükümet ile çalışma içerisinde olduklarını ve KKTC’nin turizm çeşitliliğini dünyaya tanıtma amaçlı, turizm tanıtım filmlerinin hazırlandığını vurguladı.

DOLULUK ORANI GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ…

Ocak-Kasım 2018 döneminde otellerimizde yüzde 52.9 olan doluluk oranı bu sene yüzde 51.8’e geriledi. Casinolu tesisler Kasım 2019’da yüzde 53.3 doluluk görürken, casinosuz tesislerdeki oran yüzde 43,9’da kaldı. Ocak-Kasım 2019 döneminde ülkemizdeki otellerde 1 milyon 40 bin 405 yabancı ve TC uyruklu, 45 bin 128 de KKTC’li kişi konaklama yaptı. Geçtiğimiz yıl ise TC ve yabancı uyruklu 1 milyon 17 bin 331 kişi, 42 bin 919 KKTC vatandaşı otellerimizde kaldı.



Kıbrıs Gazetesi

18/12/2019 13:40