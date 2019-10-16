Çağıner: Ekonomimizin büyümesindeki en önemli güç turizmdir

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizmin liderler ve siyasetçilerin dilinden düşmediğini ifade ederek gereğinin yapılması noktasında çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

BRT’de Levent Kutay’ın programına katılan Çağıner, “Hedefler konuldu, hedeflerimiz iyidir. Kurumsallaşmış bir dünyada hedefsiz olmamız yanlış olur” diye konuşarak turizm sektörünün ülkenin ekonomisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Çağıner, sürekli olarak hükümetlerin değişmesinin turizmi sürdürülebilir olmaktan çıkardığını kaydederek, turizmin her yönüyle planlanması gerektiğini belirtti.

“Devlet politikası şart”

Çağıner, turizmin bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade ederek siyasi istikrarsızlığa çözüm bulunması halinde turizmin de daha ileriye taşınacağını açıkladı.

Turizmin devlet politikası olması noktasında her hükümetin turizm için alması gereken önlemleri bilmesi gerektiğinin de altını çizen çağıner, bunların bilinmesi halinde turizmin önünün açık olduğunu söyledi.

“Turizmin önü eğitimden daha açık”

Çağıner, turizm ile eğitim sektörlerinin yan yana koyulduğunda turizmin önünün eğitimden daha açık olduğunu ifade etti. Çağıner, “Eğitimin önündeki engeller çok daha fazla. KKTC’nin ekonomisinin büyümesindeki en önemli güç turizmdir” dedi.

“Yatırımlarımıza sahip çıkmamız gerek”

Çağıner konuşmasını şöyle sürdürdü: “Esas soru şu etrafımızda bu olaylar dönerken, Doğu Akdeniz’deki olaylar ve Türkiye’nin Suriye’de terörle mücadele ederken turizmin büyütülmesi kolay olmayacaktır. Bizim gidecek başka bir vatan toprağımız olmadığı için biz kendi varlıklarımıza değer katacak yatırımlarımıza sahip çıkmamız gerek.

Turizmin pazarlanması kadar ne kadar planlanacağı da önemlidir. Yerel istihdam noktasında turizmin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bize bu konuda çok eleştiriler getiriliyor. Bu anlamda tüm otelci arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda yerel istihdama olan açlık olduğunu görüyoruz. Bu açlığı bastırabilmek için en önemli şey eğitimdir. Turizme yönelik ara eleman yetiştirilmesi noktasında çalışmamız gerek.”

16/10/2019 16:35