Çağıner: Erken seçime gitmek ve yeni hükümetin bu ülkeyi zor durumdan kurtarmayacak

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, hükümetin kendi belirlediği meclis başkanı adayını seçememesini sert bir dille eleştirerek, “Kıbrıs Türk halkının en zor günlerini yaşadığı bir dönemde milletvekilleri siyasi egolarını ve hırslarını bir kenara bırakmalıydı” dedi.

Erken seçime gitmenin ve kurulacak yeni hükümetin bu ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtaramayacağını belirten Çağıner, birbirini beğenmeyenler nedeniyle ülkenin yeni bir döneme girmek üzere olduğunu, zaten çökmüş olan özel sektörün ardından kamu sektörünün de kamu maaşlarının de zora gireceğini vurguladı.

Ülkenin en zor günlerinde Kıbrıs Türk tarihinde görmediğimiz siyasi gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Çağıner, böyle bir durumda sorunları anlatmanın, öneri sunmanın da anlamı kalmadığını belirterek, büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu söyledi.

Dimağ Çağıner, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Esas ayıp UBP’nindir”

Meclis Başkanının yapılan iki oylamada da seçilememesi sonrasında Başbakan Ersan Saner’in erken seçimi gündeme getirmesini değerlendiren Çağıner, tam bir hayal kırıklığı içinde olduğunu ve ülkenin geleceği için endişe ettiğini söyledi.

Yine bir belirsizlik içine girileceği ve hiçbir işin yapılamayacağı endişesi taşıdığını kaydeden Çağıner, “Kim aşıyı planlayacak ve ekonomiyi düzeltecek diye milletvekilleri çalışma yapacağına ülkeyi hükümetsiz bırakacaklar. Muhalefete söyleyecek bir laf yok, onlara ‘neden oy vermediniz’ diyemeyiz, esas ayıp kendi belirlediği adaya oy vermeyen UBP’nindir” dedi.

“Kamu maaşları da zora girdi”

Erken seçim ve yeni hükümetin bu ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtaramayacağını anlatan Çağıner, “Birbirini beğenmeyenler nedeniyle ülke yeni bir döneme giriyor. Özel sektör zaten çökmüştü bu haberin ardından kamu sektörü de zora girmiştir. Kamu maaşları da zora girmiştir. Aşı planı yapılmazsa ülkeye gelişlere izin verilemeyecek. Turist gelmeyecekse turizm sektörünün açık kalması ve hazırlık yapmasına gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

“Siyasi egolar ve hırslar bir kenara bırakılmalıydı”

Siyasi egoların ve hırsların bir kenara bırakılması gerektiğini savunan Çağıner, “Ülke tarihinde görmediğimiz siyasi gelişmeler, dünyayı ve bizi etkileyen pandemi döneminde yaşanıyor. Ülke kötüye gider. Erken seçime gidilmek istenir. Halk günün sonunda değerlendirmesini yapıp kararını verecektir” diye konuştu.

“Mecliste şov bitsin halka hizmet için meclis çalışmaya başlasın”

Ülkede sorunlarına çözüm bekleyen binlerce insan varken, ülkeyi yönetenlerin yaptıklarının, ülkede moral değerleri çökerttiğini, umudun yitirilmesine neden olunduğunu ifade eden Çağoner şöyle konuştu:

Çağıner, “UBP kendi iç kavgasını yaptı, parti içi muhalefet edenler intikamını meclis başkanlığı üzerinden aldı. ‘Ülkede çözülmesi gereken sorunlar varken, milletvekillerinin halen meclis başkanının seçilmesiyle ilgili zaman harcaması kabul edilebilir değil. Mecliste şov bitsin halka hizmet için meclis çalışmaya başlasın’ diyorduk ki daha sözümüz bitmeden meclis başkanının seçilemediğini, erken seçime gidileceğini öğreniyoruz. Bu saatten sonra ne söyleyebiliriz ki?”

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11/01/2021 19:02