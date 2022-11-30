Çağıner güven tazeledi
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği başkanlığına yeniden Dimağ Çağıner getirildi.
30/11/2022
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği başkanlığına yeniden Dimağ Çağıner getirildi.
KITOB 32. Genel Kurulu’nda tek aday olan Dimağ Çağıner genel kurul tarafından yeniden başkan seçildi.
Öte yandan tek liste olan yönetim kurulu listesi de üyeler tarafından onaylandı.
İşte yönetim Kurulu Listesi:
Umut Gürtunç
Tunç Şirintuna
Süleyman Kansu
Erhan Özerdem
Tamer Emir
Ercan Otcuoğlu
Gülten Aşık Ayraç
Buse Çelebi
Fethi Özdoğaç
Niyazi Beydağlı
Yedek üyeler:
İsmail Tirali
Erkan Yeşilpınar
Mehmet Eminsoy
Ali Erdura
Denetim Kurulu:
Mine Gürses
Hilmi Birinci
Ali Çaluda
Yedek:
Hüseyin Mirillo
Afet Berhas
Disiplin Kurulu:
Çiğdem Aydın
İnanç Özbirim
Hüseyin Aygın
Yedek:
Ahmet Genç
Sinem Asımoğlu