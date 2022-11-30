Çağıner güven tazeledi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği başkanlığına yeniden Dimağ Çağıner getirildi.

KITOB 32. Genel Kurulu’nda tek aday olan Dimağ Çağıner genel kurul tarafından yeniden başkan seçildi.

Öte yandan tek liste olan yönetim kurulu listesi de üyeler tarafından onaylandı.

İşte yönetim Kurulu Listesi:

Umut Gürtunç

Tunç Şirintuna

Süleyman Kansu

Erhan Özerdem

Tamer Emir

Ercan Otcuoğlu

Gülten Aşık Ayraç

Buse Çelebi

Fethi Özdoğaç

Niyazi Beydağlı

Yedek üyeler:

İsmail Tirali

Erkan Yeşilpınar

Mehmet Eminsoy

Ali Erdura

Denetim Kurulu:

Mine Gürses

Hilmi Birinci

Ali Çaluda

Yedek:

Hüseyin Mirillo

Afet Berhas

Disiplin Kurulu:

Çiğdem Aydın

İnanç Özbirim

Hüseyin Aygın

Yedek:

Ahmet Genç

Sinem Asımoğlu

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30/11/2022 12:45