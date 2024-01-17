Çağıner Hayat Pahalılığı sorununa dikkat çekti

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, zamların işletmeler üzerindeki baskısına dikkat çekti.

Özellikle asgari ücrete uygulanan zamların, işletmelerin rekabet gücünü azaltarak küçülmeye ve daralmaya neden olabileceğini ifade eden Çağıner, Enflasyonla mücadele adı altında alınan kararların, düşük gelirli kesimi olumsuz etkilediğini ve işsizlik riskini artırdığını vurguladı.

Ayrıca, ekonomik yönetimdeki bilgi eksikliği ve yetkinlik sorunlarına vurgu yapan Çağıner, "Bilmeyenin bildiğini sanması, beceriksiz ve bilgisiz olmasından daha büyük bir tehlike yaratıyor. Bu ülkenin yönetilme sorunundan önce bir ego sorunu var." şeklinde değerlendirme yaptı.

Çağıner'in açıklamasının tam metni şöyle:

Her yerde zam haberleri var, ve zamlar asgari ücrete uygulanan zammın üstünde; bunun sonucunda ise bir sonraki HP şimdikinden daha fazla çıkacak, çok doğal olarak. Çok doğal olarak halk, enflasyondan ezildiği için HP üstünde ilave zam ihtiyaç duyulacak. Ekonomiden çok anlayan hükümet de kahramanlık yaparak bu zammı verecek (muhalefet de bastıracak). Günün sonunda bir döngü içine gireceğiz, ki zaten girdik. Enflasyon ile mücadele konusunda hiçbir yetkinliği ve bilgisi olmayanlar yönetiyor bizi. Maalesef, bundan en çok düşük gelirli kesim etkilenecek. İşletmeler de rekabetçiliğini yitireceği için de mecburen küçülecek; işin ilginç kısmı talep varken küçülecek (iç talepten bahsetmiyorum). Daralma ve küçülme ile işsizlik bir süre sonra bizi vuracak. İşin ilginç tarafı, TL'yi kullanan Türkiye'deki enflasyon ile bizim enflasyon arası makas açılacak, ve iş yapmadan beklemek en mantıklısı olacak. Yönetmek için bilgi lazım, bilgisi olmayanın da en basit olarak bilene sorması gerekiyor. Bu ülkenin yönetilme sorunundan önce EGO sorunu var. Bilmeyenin bildiğini sanması, beceriksiz ve bilgisiz olmasından daha büyük bir tehlike. Kısacası, girdap içine girdik.