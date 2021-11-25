Çağıner: İmar planı ekonomik krize ilaç gibi gelecek

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Başbakanın önemli bir karara imza attığını söyledi.

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25/11/2021

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Çağıner: İmar planı ekonomik krize ilaç gibi gelecek

Ekonomik kalkınmayı hedefleyen Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalandı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Başbakanın önemli bir karara imza attığını söyledi.

Çağıner, “İmar planı ekonomik krize ilaç gibi gelecek, döviz girdisi ve yatırım Kıbrıs Türk ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.

Otel yatırımlarının hız kazanacağını belirten Çağıner, sanayinin, istihdamın ve ticaretin de önünün açılacağını belirtti.

25/11/2021 16:04
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TAGS: dimağ çağıner, imar planı
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