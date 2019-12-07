Çağıner: Kalkınmamız için birbirimize ihtiyacımız var

Turizm sektöründe yerli üretimin artırılması etkinliği düzenlendi. Turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılması raporunun sunumunun yapıldığı etkinlikte KITOB-KTSO İşbirliği Protokolü de imzalandı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, imza töreninde yaptığı konuşmada imzalanan protokolde yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik etmek üzere toplandıklarını ifade ederek ekonominin birbirini tamamlayan sektörleri olan turizm ve sanayi sektörlerinin tek amaçla; KKTC ekonomisini ve toplumun refahını artırmak amacı ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde olacaklarının taahüdüne şahitlik etmek için bir araya gelindiğini belirtti.

Çağıner, turizm sektör temsilcileri ve sanayinin temsilcileri olarak tek başına kendi sektörlerinin çıkarını koruyarak bir yere varamayacaklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Çağıner, “Birlikte çalışırsak dertlerimize birlikte çare ararsak arzu edilen refah seviyesine hem sektörlerimiz hem de toplumumuz daha kolay ulaşacağız. Üretimden kopan toplumlar yok olamaya mahkumdur. Bağımsız ve ayakları üzerinde duran bir ekonomi için üretim şarttır. Üretim sadece mal üretimi değildir. Hizmet üretimi de en az mal üretimi kadar büyük katma değer yaratır” ifadelerini kullandı.

“Mal ve hizmet birbirini tamamlıyor”

Çağıner, mal ve hizmet üretiminin birbirini tamamlayan sektörler olduğuna dikkat çekerek lokomotif sektör olan turizmin yaratmış olduğu hizmet sektörünün sadece hizmet sektörü olarak kalmadığı aynı zamanda sanayiye istihdama da büyük katkı koyduğunu söyledi.

Çağıner, “yapılan sunumda da net olarak görüldüğü üzere turizm ve turizm geliri arttıkça sanayi ürünleri kullanımı da yerli üretim kullanımda artmaktadır. Adamızın en büyük sorunu olan ölçek ekonomisi sorunu ancak konaklayan turist sayısını artırmaktan geçmektedir. Ancak bu şekilde maliyet ve rekabet edilebilinirlik de ülke sanayimiz avantaj sağlar” dedi.

“Güçsüz turizm, güçsüz sanayi ve güçsüz bir ekonomi demektir”

“Güçsüz turizm güçsüz sanayi ve güçsüz bir ekonomi demektir” ifadelerini kullanan Çağıner, halkın refahını artırmak için daha çok turizm geliri yaratmak gerektiğini belirtti. Yaratılan turizm gelirinin faydalı olabilmesi için bu gelirin yurt içinde kalmasının önemine vurgu yapan Çağıner, bunun olabilmesi için de turizm, sanayi ve yerli istihdamın planlanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Çağıner, “yıllarca birliklerimiz bir birini suçlama ve görmezden gelme politikaları nedeni ile kısaca bana ne politikası ile her koyun kendi bacağından asılır diyerek asılanın aslında kendimiz olduğunu anlayamadık. Halbuki eleştirmek yerine bir birimize değer vererek empati yaparak koordinasyon içerisinde çok rahat kazan kazan politikalarını benimseyebilirdik.

Biz bugün burada bunu başardığımız için buradayız bu birlikteliği mümkün kılan başta sanayi odası yönetimi ve yönetim kurulu adına Başkanım Candan Avunduk’a ve bu vizyona destek veren kendi birliğim Otelciler Birliğine ve yönetim kuruluma teşekkür ediyorum” dedi.

“Kalkınmamız için birbirimize ihtiyacımız var”

Çağıner, “biz birbirimizi görmezden gelmiyoruz bana ne demiyoruz tam tersine kalkınmak için bir birimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilerek iletişim ve koordinasyon içerisindeyiz. Eminim ki bugün burada imzalayacağımız protokol diğer sektörlerimize de ilham olacaktır, ortak vizyonu benimseyerek birlikte hareket edeceklerdir” diye konuştu.

“Ne kadar yerel üreticiye destek olursak o kadar kalkınırız”

Çağıner, yurtdışından bin bir zorluklarla, ambargoları aşarak seyahat acenteleri sayesinde getirdikleri turistleri otellerde en güzel şekilde ağırlayan otelcinin ne kadar çok yerli sanayisine destek olursa ne kadar çok yerel istihdam kullanırsa o kadar güçlü bir KKTC olacağının farkında olduğunu söyledi.

Çağıner, “Tabi ki bizler sektör temsilcileri olarak üstümüze düşeni yapmak noktasında çalışırken siz değerli hükümet temsilcileri de bize söz verdiğiniz değeri vermek noktasındaki sözü de tutmanızı rica etmekteyiz. Bizlerin üzerindeki yük çok fazla; siyasi ambargo ulaşım ve pazarlama noktasında maliyet yüksek olurken yüksek girdi maliyetleri otelcimizin üzerindeki yükü daha da artırmaktadır. Biz ülke refahı için iki sektör bir birimize destek olurken devletimizi yöneten hükümetlerin de bize destek vermesi gerekmektedir” diye konuştu.

Çağıner, turizmin 2020 yılına bilinmezlerle girerken alınması gereken önlemlerin daha da gecikmesi durumunda gelecek yılın turizm ve dolayısı ile başta sanayi sektörü olmak üzere tüm sektörlerin olumsuz etkileneceğini görmek için tahmin yürütmeye gerek olmadığını belirtti.

Çağıner sözlerini şöyle tamamladı: “Biz sektör temsilcileri gece gündüz ülkemiz için çalışırken maddi ve manevi olarak hem hükümetlerimizi hem de toplumuzu yanımızda hissetmek arzusundayız. Yapılan otel yatırımları sanayi yatırımları aslında sahiplerine ait değildir. Bizler bu yatırımların sadece işletmecisi konumundayız. Yapılan tüm otel fabrika yatırımları milli servetin bir parçasıdır. Bu nedenle zor şartlar altında yapılan bu yatırımlara dört elle sahip çıkmak herkesin; başta hükümetlerimizin ve toplumumuzun görevidir.”

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07/12/2019 12:56