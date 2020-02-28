Çağıner: Kapıların kapanması siyasi bir karardır

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, BRT’de katıldığı programda Güney Kıbrıs’ın Corona tedbirleri nedeniyle bazı kapıları kapatması kararının siyasi bir karar olduğunu söyledi.

Corona Virüsü noktasında dikkatli olmanın elbette önemli olduğunu söyleyen Çağıner, İki Toplumlu Komite ile ortak alınan bir karar olmadığını kaydetti.

Çağıner, tek taraflı bir karar aldıklarını söyledi.

Bunun en büyük etkisini turizmde yaşayacaklarını söyleyen Çağıner, Güney Kıbrıs’ta sorumluluğu başkasına atma noktasında bazı önlemler aldığını söyledi.

Otellerin kendi alanlarında önlemler aldığını da kaydeden Çağıner, Güney Kıbrıs’ın siyasi kararının kendilerini de üzdüğünü söyledi.

Böyle bir olayı daha önce yaşamadıklarını kaydeden Çağıner, rezervasyonlarda yüzde 90 oranına düşüş olduğunu belirtti.

Çağıner, “Yeni rezervasyon noktasında insanlar seyahat etmek istemiyor. Turistleri de yadırgamamak gerek çünkü korkuyorlar. Berlin’deki dünyanın en büyük fuarı bile bu virüsten nasibini aldı. Umarız en kısa sürede vaka sayısı azalır. Aksi takdirde 2020’de turizmden bahsetmek mümkün olmayacak” dedi.

28/02/2020 19:24