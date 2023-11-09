Çağıner: Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü geçici konaklama merkezi, yetkililere teslim edildi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu üyesi Dimağ Çağıner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü geçici konaklama merkezinin bugün Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından hak sahiplerine Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri aracılığıyla teslim edildiğini açıkladı.

Çağıner, açıklamasında "Allah utandırmasın diye dua ile başladık, sonra çok çalıştık ve şükürler olsun utanmadık. Önce emeği geçenlere sonra destek olanlara teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.